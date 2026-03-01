Смерть аятоллы Али Хаменеи: Иран выступил со специальным заявлением о гибели Верховного лидера

Иранское государственное телевидение официально подтвердило смерть Верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. По сообщениям государственных СМИ, он погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану.

Смерть Али Хаменеи. Фото из открытых источников

Заявление о смерти Али Хаменеи обнародовал Высший совет национальной безопасности Ирана. Государственный телеканал IRINN объявил 40-дневный общенациональный траур и семидневные государственные мероприятия. В эфире транслируют архивные кадры с Хаменеи под чтение Корана и черные траурные баннеры.

Сообщается, что в результате атаки США и Израиля также погибли несколько членов его семьи, в том числе дочь, зять, внук и одна из невесток Хаменеи. Ранее агентства Tasnim и Mehr информировали, что лидер "остается непоколебимым", однако впоследствии эти сообщения были изменены официальным подтверждением гибели Верховного лидера.

Корпус стражей исламской революции заявил о начале "интенсивнейшей наступательной операции" из-за ликвидации Хаменеи. В заявлении властей смерть Хаменеи названа "мученической" и станет "началом нового этапа борьбы".

Али Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года, сменив Рухолла Хомейни после Исламской революции 1979 года. Верховный лидер имеет самые высокие полномочия в стране, от контроля над армией до влияния на судебную систему и политический курс государства.

