Смерть аятоли Алі Хаменеї: Іран виступив зі спеціальною заявою про загибель Верховного лідера

Іранське державне телебачення офіційно підтвердило смерть Верховного лідера Ісламської Республіки Алі Хаменеї. За повідомленнями державних ЗМІ, він загинув 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлем по Тегерану.

Смерть Алі Хаменеї. Фото з відкритих джерел

Заяву про смерть Алі Хаменеї оприлюднила Вища рада національної безпеки Ірану. Державний телеканал IRINN оголосив 40-денну загальнонаціональну жалобу та семиденні державні заходи. В ефірі транслюють архівні кадри з Хаменеї під читання Корану та чорні траурні банери.

Повідомляється, що внаслідок атаки США та Ізраїлю також загинули кілька членів його родини, зокрема дочка, зять, онук та одна з невісток Хаменеї. Раніше агентства Tasnim і Mehr інформували, що лідер "залишається непохитним", однак згодом ці повідомлення були змінені офіційним підтвердженням загибелі Верховного лідера.

Корпус вартових ісламської революції заявив про початок "найінтенсивнішої наступальної операції" через ліквідацію Хаменеї. У заяві влади смерть Хаменеї названа "мученицькою" та такою, що стане "початком нового етапу боротьби".

Алі Хаменеї очолював Іран із 1989 року, змінивши Рухолла Хомейні після Ісламської революції 1979 року. Верховний лідер має найвищі повноваження в країні, від контролю над армією до впливу на судову систему та політичний курс держави.

