Смертная казнь за протест: в Иране впервые осудили женщину из-за экономических митингов

В Иране впервые за участие в масштабных антиправительственных протестах к смертной казни приговорили женщину. Речь идет о деле, связанном с демонстрациями, охватившими страну на фоне экономического кризиса и резкого роста инфляции.

В Тегеране вынесли смертный приговор женщине за участие в протестах против инфляции

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет правозащитная организация HRANA ("Активисты по правам человека в Иране"). Приговор вынес Революционный трибунал Тегерана.

Кого и за что осудили

Бита Хэммати

Среди обвиняемых — женщина по имени, а также еще три человека: Мохаммадрез Маджиди Асл, Бехруз Заманинежад и Курош Заманинежад.

Их обвинили в участии в протестах 8–9 января 2026 года, скандировании лозунгов, бросании предметов с крыш и повреждении государственного имущества.

В приговоре указано, что эти действия якобы были направлены на подрыв национальной безопасности и осуществлялись в интересах враждебных государств.

Сомнительные условия следствия

Правозащитники заявляют, что во время допросов на обвиняемых оказывали давление. Есть подозрения, что признание могли быть получены принудительно.

Кроме того, нет информации о возможности выбрать адвоката самостоятельно. Также отсутствуют детали судебного процесса, происходившего в закрытом режиме.

Что происходит в Иране

Протесты в Иране активизировались в 2025-2026 годах на фоне экономического кризиса, роста цен и ухудшения уровня жизни населения. Демонстрации часто сопровождаются жесткими действиями со стороны властей.

Приговор в отношении женщины стал первым случаем применения смертной казни за участие в этих протестах, что вызвало беспокойство среди международных правозащитных организаций.

Реакция правозащитников

Организации по защите прав человека отмечают, что подобные приговоры могут свидетельствовать об усилении репрессий в стране.

Они призывают международное давление на Иран и требуют прозрачного рассмотрения дела, а также соблюдения базовых прав обвиняемых.

Эта ситуация подчеркивает угрожающую тенденцию — использование строжайших наказаний для подавления гражданской активности.

