Смертна кара за протест: в Ірані вперше засудили жінку через економічні мітинги

В Ірані вперше за участь у масштабних антиурядових протестах до смертної кари засудили жінку. Йдеться про справу, пов’язану з демонстраціями, які охопили країну на тлі економічної кризи та різкого зростання інфляції.

Як повідомляють "Коментарі", про це пише правозахисна організація HRANA ("Активісти за права людини в Ірані"). Вирок виніс Революційний суд Тегерану.

Кого і за що засудили

Біта Хемматі

Серед обвинувачених — жінка на ім’я, а також ще троє осіб: Мохаммадреза Маджіді Асл, Бехруз Заманінежад і Курош Заманінежад.

Їх звинуватили в участі у протестах 8–9 січня 2026 року, скандуванні гасел, киданні предметів із дахів та пошкодженні державного майна.

У вироку зазначено, що ці дії нібито були спрямовані на “підрив національної безпеки” та здійснювалися “в інтересах ворожих держав”.

Сумнівні умови слідства

Правозахисники заявляють, що під час допитів на обвинувачених чинили тиск. Є підозри, що зізнання могли бути отримані примусово.

Окрім того, немає інформації про можливість обрати адвоката самостійно. Також відсутні деталі судового процесу, який відбувався у закритому режимі.

Що відбувається в Ірані

Протести в Ірані активізувалися у 2025–2026 роках на тлі економічної кризи, зростання цін і погіршення рівня життя населення. Демонстрації часто супроводжуються жорсткими діями з боку влади.

Вирок щодо жінки став першим випадком застосування смертної кари саме за участь у цих протестах, що викликало занепокоєння серед міжнародних правозахисних організацій.

Реакція правозахисників

Організації із захисту прав людини наголошують, що подібні вироки можуть свідчити про посилення репресій у країні.

Вони закликають до міжнародного тиску на Іран і вимагають прозорого розгляду справи, а також дотримання базових прав обвинувачених.

Ця ситуація підкреслює загрозливу тенденцію — використання найсуворіших покарань для придушення громадянської активності.

