СМИ показали видео расстрела талибами 22 военных (ВИДЕО 18)

Наемники "Талибана" на границе с Туркменистаном хладнокровно расстреляли 22 афганских военных, которые добровольно сдались им в плен. Об этом сообщает CNN.

Талибан (фото из открытых источников)

Стало известно, что инцидент произошел еще 16 июня. Однако только сегодня журналисты американского телеканала получили несколько видео.

В сообщении говорится, что афганских солдат убили в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб, который находится у границы с Туркменистаном.

Талибы окружили военных, в которых после ожесточенного боя, закончились боеприпасы. Поэтому, наемники предложили им сдаться и пообещали сохранить их жизни. Они сразу открыли огонь, когда солдаты без оружия и с поднятыми руками вышли из своих укреплений.

Информацию о таком жестоком убийстве уже подтвердили в Красном Кресте.

В "Талибане" уже заявили журналистам, что 24 солдата, которых захватили в плен в провинции Фарьяб, все еще живы. Но они не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их слова.

В Министерстве обороны Афганистана сообщили, что их военные были жестоко убиты.

Журналисты CNN сообщают, что местные чиновники критикуют афганские власти за того, что она послала элитное спецподразделение "без подкрепления и прикрытия с воздуха".

Член провинциального совета Фарьяб Абдул Ахад Айлбек заявил, что прибывшие солдаты плохо знали этот район, как и другие районы, которые в настоящее время контролируют талибы.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что США покидают Афганистан.

После этого, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил своему Министерству обороны отправить военных к границе после обострения ситуации в Афганистане. Армию к своим границам также подтягивают соседний Узбекистан и Туркменистан.





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