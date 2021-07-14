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СМИ показали видео расстрела талибами 22 военных (ВИДЕО 18)

Боевики предложили военным сдаться, а когда те вышли с поднятыми руками, открыли огонь

сегодня, 18:40
Автор:

Лиля Воробьева

Наемники "Талибана" на границе с Туркменистаном хладнокровно расстреляли 22 афганских военных, которые добровольно сдались им в плен. Об этом сообщает CNN.

СМИ показали видео расстрела талибами 22 военных (ВИДЕО 18)

Талибан (фото из открытых источников)

Стало известно, что инцидент произошел еще 16 июня. Однако только сегодня журналисты американского телеканала получили несколько видео.

В сообщении говорится, что афганских солдат убили в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб, который находится у границы с Туркменистаном.

Талибы окружили военных, в которых после ожесточенного боя, закончились боеприпасы. Поэтому, наемники предложили им сдаться и пообещали сохранить их жизни. Они сразу открыли огонь, когда солдаты без оружия и с поднятыми руками вышли из своих укреплений.

Информацию о таком жестоком убийстве уже подтвердили в Красном Кресте.

В "Талибане" уже заявили журналистам, что 24 солдата, которых захватили в плен в провинции Фарьяб, все еще живы. Но они не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их слова.

В Министерстве обороны Афганистана сообщили, что их военные были жестоко убиты.

Журналисты CNN сообщают, что местные чиновники критикуют афганские власти за того, что она послала элитное спецподразделение "без подкрепления и прикрытия с воздуха".

Член провинциального совета Фарьяб Абдул Ахад Айлбек заявил, что прибывшие  солдаты  плохо знали этот район, как и другие районы,  которые в настоящее время контролируют талибы.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что США покидают Афганистан.

После этого, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил своему Министерству обороны отправить военных к границе после обострения ситуации в Афганистане. Армию к своим границам также подтягивают соседний Узбекистан и Туркменистан.



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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2021-god/iyul-2021-na-kordoni-z-turkmenistanom-talibi-rozstrilyali-polonenih
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