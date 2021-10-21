СМИ: В Стамбуле задержали украинца — по обвинению в военном шпионаже

6 подозреваемых, среди которых — гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на расследование, проведенное Главным прокуратурой Стамбула. Как пишет Sabah, "было установлено, что шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие".

Турция - фото из открытых источников





Как отмечается, подозреваемые — граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов. Подозреваемых задержали в результате операции в Стамбуле 8 октября. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции. Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.





Напомним, Вильнюсский окружной суд заочно осудил начальника отдела разведки Управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области Игоря Гостева и гражданина Литвы Владимира Соколова за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает литовское СМИ LRT. По информации местной прокуратуры, мужчины собирали информацию об охране бывшего президента Дали Грибаускайте. Шпионы устанавливали тесные контакты с сотрудниками, которые непосредственно осуществляли функцию охраны и контролировали систему безопасности литовского гаранта. Как известно, Гостев и Соколов отдельно друг от друга и в разное время вербовали литовских граждан, которые интересовали российскую ФСБ в связи с опытом предыдущей работы и наличием больших связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений.

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