logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Сотни детей стали жертвами приказа Трампа: где фатально ошиблись США
commentss НОВОСТИ Все новости

Сотни детей стали жертвами приказа Трампа: где фатально ошиблись США

Пентагон проводит расследование возможного удара США по школе в Иране, где погибли 150 девушек

6 марта 2026, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американские военные следователи рассматривают как "вероятный" вариант причастности сил США к удару по школе для девочек в Иране, повлекшем гибель десятков детей. В то же время, окончательные результаты расследования еще не обнародованы, сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных официальных представителей США.

Сотни детей стали жертвами приказа Трампа: где фатально ошиблись США

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в субботу, 1 марта 2026 г., в городе Минаб на юге Ирана, в первый день крупной военной операции США и Израиля против ряда иранских объектов. По словам посла Ирана в ООН Али Бахрейне, жертвами атаки стали 150 учениц, хотя Reuters пока не может независимо подтвердить точное количество погибших.

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил факт проведения расследования, отметив, что американская армия никогда не выбирает гражданские объекты как цели. Он добавил: "Мы тщательно анализируем обстоятельства инцидента". Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии изданию отметила, что расследование продолжается, а ответственность за обстрел гражданских, особенно детей, лежит на иранском режиме, а не на США.  

По данным источников, в ходе операции США и Израиль распределили зоны ответственности: Израиль наносил удары по пусковым установкам ракет на западе Ирана, тогда как американские силы атаковали аналогичные военные объекты и морские цели на юге страны, где находится Минаб. Предыдущие оценки указывают на вероятную причастность США, но следователи не исключают появление новых доказательств, которые могут изменить нынешние выводы и перенести ответственность на другую сторону.

Портал "Комментарии" уже писал , что Кремль планирует активное вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, запланированные на апрель 2026 года, с целью обеспечить победу премьер-министра Виктора Орбана, сообщает издание VSquare, ссылаясь на источники в европейских службах безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости