Сотни детей стали жертвами приказа Трампа: где фатально ошиблись США

Американские военные следователи рассматривают как "вероятный" вариант причастности сил США к удару по школе для девочек в Иране, повлекшем гибель десятков детей. В то же время, окончательные результаты расследования еще не обнародованы, сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных официальных представителей США.

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в субботу, 1 марта 2026 г., в городе Минаб на юге Ирана, в первый день крупной военной операции США и Израиля против ряда иранских объектов. По словам посла Ирана в ООН Али Бахрейне, жертвами атаки стали 150 учениц, хотя Reuters пока не может независимо подтвердить точное количество погибших.

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил факт проведения расследования, отметив, что американская армия никогда не выбирает гражданские объекты как цели. Он добавил: "Мы тщательно анализируем обстоятельства инцидента". Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии изданию отметила, что расследование продолжается, а ответственность за обстрел гражданских, особенно детей, лежит на иранском режиме, а не на США.

По данным источников, в ходе операции США и Израиль распределили зоны ответственности: Израиль наносил удары по пусковым установкам ракет на западе Ирана, тогда как американские силы атаковали аналогичные военные объекты и морские цели на юге страны, где находится Минаб. Предыдущие оценки указывают на вероятную причастность США, но следователи не исключают появление новых доказательств, которые могут изменить нынешние выводы и перенести ответственность на другую сторону.

