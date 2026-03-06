Американські військові слідчі розглядають як "імовірний" варіант причетності сил США до удару по школі для дівчаток в Ірані, що призвів до загибелі десятків дітей. Водночас остаточні результати розслідування ще не оприлюднені, повідомляє Reuters із посиланням на двох анонімних офіційних представників США.

Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався у суботу, 1 березня 2026 року, у місті Мінаб на півдні Ірану, в перший день великої військової операції США та Ізраїлю проти низки іранських об’єктів. За словами посла Ірану в ООН Алі Бахрейні, жертвами атаки стали 150 учениць, хоча Reuters наразі не може незалежно підтвердити точну кількість загиблих.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив факт проведення розслідування, наголосивши, що американська армія ніколи не обирає цивільні об’єкти як цілі. Він додав: "Ми ретельно аналізуємо обставини інциденту". Речниця Білого дому Керолайн Лівітт у коментарі виданню зазначила, що розслідування триває, а відповідальність за обстріл цивільних, особливо дітей, лежить на іранському режимі, а не на США.

За даними джерел, під час операції США та Ізраїль розподілили зони відповідальності: Ізраїль завдавав ударів по пускових установках ракет на заході Ірану, тоді як американські сили атакували аналогічні військові об’єкти та морські цілі на півдні країни, де знаходиться Мінаб. Попередні оцінки вказують на ймовірну причетність США, але слідчі не виключають появу нових доказів, що можуть змінити нинішні висновки та перенести відповідальність на іншу сторону.

Портал "Коментарі" вже писав, що Кремль планує активне втручання у парламентські вибори в Угорщині, заплановані на квітень 2026 року, з метою забезпечити перемогу прем’єр-міністра Віктора Орбана, повідомляє видання VSquare, посилаючись на джерела у європейських службах безпеки.