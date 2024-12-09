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Союзник Путина начал контакт с новыми политическими силами в Сирии: детали

По информации Reuters, Тегеран принял решение начать диалог с представителями новой правящей коалиции в Дамаске

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Иран, потерявший недавно своего ключевого союзника в Сирии – Башара Асада, начал устанавливать прямой диалог с представителями новой правящей коалиции в Дамаске. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Союзник Путина начал контакт с новыми политическими силами в Сирии: детали

Война в Сирии. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на высокопоставленных источников СМИ отмечает, Тегеран пытается избежать изоляции от установления нового сирийского правительства и сохранить свое влияние в регионе.

Иран начал устанавливать прямые связи с двумя группами внутри нового сирийского правительства. Уровень взаимодействия будет оцениваться после заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Однако Иран опасается, что новые власти Сирии оттолкнут страну от иранской орбиты. Это, по данным источников, может привести к потере сухопутного маршрута поставки для ливанской "Хезболлы" и доступа к Средиземному морю, что является ключевым для иранской геополитики.

Среди других вызовов для Ирана есть возвращение Дональда Трампа в Белый дом как избранного вторично президента, создающего дополнительные риски для Ирана.

Также отмечается, что американская администрация может использовать политические изменения в Сирии для усиления давления на Исламскую Республику.

Высокопоставленные чиновники Ирана настаивают на необходимости сохранить связи с новым руководством Сирии, призывая к созданию инклюзивного правительства, которое бы представляло все слои сирийского общества.

Тегеран считает, что взаимодействие с новым сирийским правительством позволит избежать дальнейшего обострения в регионе.

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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-is-direct-contact-with-groups-within-syrias-new-leadership-says-iranian-2024-12-09/
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