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Крупнейшее поражение за все время правления: на Западе уже знают, где просчитался Путин

NYT пишет, в Сирии Путин потерпел одну из крупнейших геополитических неудач за время правления

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей

Свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому диктатору Путину одну из крупнейших геополитических неудач за время пребывания во власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Крупнейшее поражение за все время правления: на Западе уже знают, где просчитался Путин

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, наступление оппозиционных сил превратило Россию из "творца царей" в наблюдателя. Аналитики считают, что поражение Москвы в Сирии стало возможным из-за того, что ее оккупационные войска погрязли в войне против Украины.

По мнению аналитиков, сейчас главным остается вопрос, сможет ли Москва заключить с новым правительством соглашение, которое позволит сохранить ее военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим. Московский аналитик Антон Мардасов не уверен в этом, поскольку РФ использовала эти объекты для авиационных ударов по оппозиционным силам.

Директор программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер назвал победу повстанцев "частью цены", которую Кремль платит за войну в Украине.

"Сирия является их единственным настоящим плацдармом на Ближнем Востоке и в Средиземноморье... Какая польза России как партнера, если она не может спасти своего старейшего клиента на Ближнем Востоке от банды вооруженных формирований? Помимо операционной неудачи, это также дипломатический и репутационный удар", – отметил Юджин Румер.

Один из американских чиновников сказал журналистам, что РФ вывела из Сирии много своих военных самолетов, чтобы задействовать их в войне против Украины. А российские корабли из Черного моря не смогли бы пройти транзитом в Средиземное, поскольку в начале полномасштабного вторжения Турция закрыла проливы.

По словам Мардасова, Сирия стала "курортом" для российских войск и местом изгнания для никудышных генералов. Кроме того, после мятежа Евгения Пригожина бойцы частной военной компании "Вагнер" завершили свои операции в этой стране.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/12/08/world/europe/russia-syria-assad-putin.html
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