Крупнейшее поражение за все время правления: на Западе уже знают, где просчитался Путин

Свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому диктатору Путину одну из крупнейших геополитических неудач за время пребывания во власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, наступление оппозиционных сил превратило Россию из "творца царей" в наблюдателя. Аналитики считают, что поражение Москвы в Сирии стало возможным из-за того, что ее оккупационные войска погрязли в войне против Украины.

По мнению аналитиков, сейчас главным остается вопрос, сможет ли Москва заключить с новым правительством соглашение, которое позволит сохранить ее военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим. Московский аналитик Антон Мардасов не уверен в этом, поскольку РФ использовала эти объекты для авиационных ударов по оппозиционным силам.

Директор программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер назвал победу повстанцев "частью цены", которую Кремль платит за войну в Украине.

"Сирия является их единственным настоящим плацдармом на Ближнем Востоке и в Средиземноморье... Какая польза России как партнера, если она не может спасти своего старейшего клиента на Ближнем Востоке от банды вооруженных формирований? Помимо операционной неудачи, это также дипломатический и репутационный удар", – отметил Юджин Румер.

Один из американских чиновников сказал журналистам, что РФ вывела из Сирии много своих военных самолетов, чтобы задействовать их в войне против Украины. А российские корабли из Черного моря не смогли бы пройти транзитом в Средиземное, поскольку в начале полномасштабного вторжения Турция закрыла проливы.

По словам Мардасова, Сирия стала "курортом" для российских войск и местом изгнания для никудышных генералов. Кроме того, после мятежа Евгения Пригожина бойцы частной военной компании "Вагнер" завершили свои операции в этой стране.

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