Союзник США предложил заключить с Ираном пакт о ненападении: детали

Власти Саудовской Аравии предложили союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций по вопросу региональной безопасности после войны. Издание Financial Times со ссылкой на источники, сообщило, что в качестве подходящей модели предлагаются Хельсинкские соглашения, которые смогли снизить напряженность в Европе во времена холодной войны.

Иран и Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

По мнению одного из арабских дипломатов, подобный пакт был бы поддержан большинством арабских стран, а также самим Ираном, который, по его словам, давно пытается донести до США и Запада свой взгляд о том, что регион должен сам управлять своими делами.

FT пишет, ссылаясь на источники, что идею Саудовской Аравии уже поддержал ряд европейских стран. В Европе призвали другие страны Персидского залива одобрить такой подход.

СМИ отмечает, что хотя после войны Иран будет ослаблен, но страны Персидского залива опасаются, что Тегеран все равно будет представлять угрозу для них — особенно на фоне сокращения американского присутствия.

