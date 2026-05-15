Союзник США запропонував укласти з Іраном пакт про ненапад: деталі

Влада Саудівської Аравії запропонувала союзникам ідею пакту про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном у рамках консультацій з питання регіональної безпеки після війни. Видання Financial Times з посиланням на джерела, повідомило, що в якості відповідної моделі пропонуються угоди Гельсінкі, які змогли знизити напруженість в Європі в часи холодної війни.

Іран та Саудівська Аравія. Фото: з відкритих джерел

На думку одного з арабських дипломатів, подібний пакт був би підтриманий більшістю арабських країн, а також самим Іраном, який, за його словами, давно намагається донести до США та Заходу свій погляд про те, що регіон має сам керувати своїми справами.

FT пише, посилаючись на джерела, що ідею Саудівської Аравії вже підтримала низка європейських країн. У Європі закликали інші країни Перської затоки схвалити такий підхід.

ЗМІ зазначає, що хоча після війни Іран буде ослаблений, але країни Перської затоки побоюються, що Тегеран все одно загрожуватиме їм — особливо на тлі скорочення американської присутності.

