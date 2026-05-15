logo_ukra

BTC/USD

80608

ETH/USD

2257.21

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Союзник США запропонував укласти з Іраном пакт про ненапад: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Союзник США запропонував укласти з Іраном пакт про ненапад: деталі

FT пише про те, що Саудівська Аравія запропонувала укласти з Іраном пакт про ненапад

15 травня 2026, 14:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Влада Саудівської Аравії запропонувала союзникам ідею пакту про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном у рамках консультацій з питання регіональної безпеки після війни. Видання Financial Times з посиланням на джерела, повідомило, що в якості відповідної моделі пропонуються угоди Гельсінкі, які змогли знизити напруженість в Європі в часи холодної війни.

Союзник США запропонував укласти з Іраном пакт про ненапад: деталі

Іран та Саудівська Аравія. Фото: з відкритих джерел

На думку одного з арабських дипломатів, подібний пакт був би підтриманий більшістю арабських країн, а також самим Іраном, який, за його словами, давно намагається донести до США та Заходу свій погляд про те, що регіон має сам керувати своїми справами.

FT пише, посилаючись на джерела, що ідею Саудівської Аравії вже підтримала низка європейських країн. У Європі закликали інші країни Перської затоки схвалити такий підхід.

ЗМІ зазначає, що хоча після війни Іран буде ослаблений, але країни Перської затоки побоюються, що Тегеран все одно загрожуватиме їм — особливо на тлі скорочення американської присутності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Китай за підсумками переговорів у Пекіні зробили жорстку спільну заяву щодо Ірану. Вашингтон і Пекін погодилися, що Тегеран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю. Про це повідомила прес-служба Білого дому після зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін.

Домовленість стала одним із ключових результатів переговорів, що відбулися 14 травня у Великій залі народних зборів до Пекіна. Незважаючи на напружені відносини між США та Китаєм, сторони продемонстрували спільну позицію щодо недопущення появи ядерної зброї в Ірану.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/ab78e60e-7a41-4943-a1a5-bd60b4ca31b9?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новини

Всі новини