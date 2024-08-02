США готовятся к новой войне в самое ближайшее время: детали

Белый дом убежден, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Ожидается, что любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабной. К этой операции может присоединиться "Хезболла". Лидер ливанской группировки Хасан Насралла также пообещал ответить на операцию по ликвидации Хании.

Издание отмечает, что администрация Байдена обеспокоена ситуацией. В Белом доме опасаются, что может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущей иранской атаки. Убийство Хании произошло в контексте войны между Израилем и ХАМАСом, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

В материале говорится что нападение в апреле было совершено в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал. Несколько арабских стран, включая Иорданию и Саудовскую Аравию, либо помогли сбить иранские и хуситские беспилотники, либо позволили США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.

В среду разведка США получила четкие сигналы о том, что Иран собирается прибегнуть к ответным мерам на ликвидацию Хании. Двое других американских чиновников заявили, что иранцам и их доверенным лицам может потребоваться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую они проводили накануне апрельской атаки. Она включает в себя американские военные активы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", — сказал чиновник.

Зато израильская разведка ожидает, что Иран осуществит широкомасштабную ракетную атаку на Израиль, раскрыл источник. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил на пресс-брифинге в четверг, что международные партнеры Израиля увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.

На фоне напряженности в регионе несколько американских и международных авиакомпаний, в том числе United, Delta, Lufthansa и Swiss, объявили, что приостанавливают полеты в Израиль и из него.

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