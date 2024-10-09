США и арабские страны начали тайные переговоры с Ираном: чего добиваются

Соединенные Штаты и арабские страны начали тайные переговоры с Ираном о всеобъемлющем прекращении огня на всех фронтах в регионе Ближнего Востока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает израильский телеканал 12.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Израиль пока не участвует в этой инициативе, однако высокопоставленные израильские чиновники были о ней проинформированы.

Пока неясно, как эти усилия повлияют на ситуацию в Секторе Газа, которая более сложная, чем другие фронты. Причиной является намерение Израиля продолжать боевые действия даже после потенциального соглашения об освобождении заложников и требование ХАМАСа вывести израильские войска в любом соглашении.

"Сейчас мы находимся в позиции силы, прекращение огня будет на наших условиях, включая отход ("Хезболлы". — ред.) за реку Литани и демонтаж всех военных объектов "Хезболлы" в районах вблизи границы", — сказал один из высокопоставленных израильских чиновников.

Отмечается, что тем временем представители ливанской группировки "Хезболла" больше не требуют перемирия в Секторе Газа в качестве условия для достижения перемирия в Ливане.

Заместитель лидера группировки Наим Кассем разорвал эту связь в своем телевизионном выступлении во вторник, 8 октября, пообещав продолжать поддерживать ХАМАС и палестинцев в их борьбе с Израилем.

Кассем, ставший высшим должностным лицом "Хезболлы" после ликвидации израильтянами Хасана Насраллы, заявил, что поддерживает усилия спикера ливанского парламента Набиха Берри по обеспечению перемирия – без выдвижения каких-либо предварительных условий.

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