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США и Иран наконец-то договорились о переговорах, но есть нюанс

Тегеран уточнил формат переговоров

сегодня, 09:46
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проведут с Ираном прямые ядерные переговоры. В Тегеране же утверждают, что встреча будет "непрямой". Об этом пишет издание The New York Times.

США и Иран наконец-то договорились о переговорах, но есть нюанс

Переговоры Ирана и США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, если переговоры состоятся, это будет первая официальная встреча "с глазу на глаз" между двумя странами с тех пор, как Дональд Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном времен 44-го президента США Барака Обамы семь лет назад. При этом диалог состоится в "опасный момент", поскольку Иран якобы потерял противовоздушную оборону (ПВО) вокруг ключевых ядерных объектов из-за израильских ударов в октябре 2024-го.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры на высшем уровне состоятся в Омане, но в "непрямом формате".

"Это и возможность, и испытание. Мяч на поле Америки", — добавил он в Х.

Ссылаясь на неназванных чиновников СМИ отмечает, если непрямые переговоры между США и Ираном будут "уважительными и продуктивными", тогда же страны смогут прийти к общему знаменателю в вопросе о прямой встрече.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Тегеран отбросил требования США о прямых переговорах по поводу своей ядерной программы и привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters, со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

По информации Reuters, Иран не стал серьезно относиться к требованиям президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров по ядерной программе. для того, чтобы показать свое настоящее отношение к предложению Вашингтона Тегеран выразил готовность продолжить косвенные консультации через Оман, который служит традиционным каналом для обмена сообщениями между соперниками.




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Источник: https://www.nytimes.com/live/2025/04/07/us/trump-news?smid=url-share#iran-nuclear-talks-trump
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