США не допустят получения Ираном ядерного оружия: что происходит вокруг соглашения

Ядерное оружие Ирана (фото из открытых источников)

Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник американский лидер Джо Байден перед переговорами с израильским президентом Реувеном Ривлином в Белом доме. Какова вероятность, что ядерная сделка будет возобновлена? Какие вокруг этого соглашения происходят действия? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула акцентирует, что заявление президента США Джо Байдена относительно недопустимости получения Ираном ядерного оружия полностью соответствует его традиционной последовательной позиции. Оценивая его значение, эксперт обращает внимание на два аспекта.

"Во-первых, некоторую условную "дипломатичность", которую Байден проявляет по отношению к Тегерану, не стоит воспринимать за мягкость и попустительство. Действительно, новая администрация в Белом Доме скорректировала американскую политику на иранском направлении. В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, Байден не считает, что в отношении Тегерана необходимо реализовывать политику максимального давления – он изначально говорил о необходимости решить конфликтные вопросы путем переговоров. Однако это не значит, что он не понимает опасность, которая исходит от агрессивной политики Ирана", — уверен Николай Замикула.

По его мнению, Байден просто считает, что дипломатия даст лучшие результаты в деле сдерживания иранского экспансионизма. Однако он не ставил под сомнение саму необходимость такого сдерживания.

"Более того, высказанная Вашингтоном позиция относительно необходимости корректировки соглашения 2015 года – в пользу принятия Ираном дополнительных обязательств (например – насчет ограничений ракетной программы) и ужесточения контроля за выполнением условий сделки – показывает, что Соединенные Штаты серьезно настроены ограничить иранскую экспансию и военный потенциал", — подчеркивает эксперт.

Во-вторых, продолжает Николай Замикула, следует обратить внимание, по случаю какого события Байден делал свое заявление.

"Оно предваряло переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Израиль остается ключевым союзником США на Ближнем Востоке – и в то же время именно ему в первую очередь угрожает иранский экспансионизм и потенциальное обретение Тегераном ядерного статуса. Не секрет, что поражение Трампа на выборах в США могло вызвать некоторую обеспокоенность у Тель-Авива. Ведь предыдущий президент Соединенных Штатов занимал ярко выраженную произраильскую позицию по всем региональным вопросам. Байден придерживается более традиционных подходов, и менее радикален в высказываниях. Однако это не означает, что он не будет уделять внимание проблемам израильских союзников. Напротив, его последние действия – в том числе позиция по время майского обострения палестино-израильского конфликта – призваны продемонстрировать неизменность поддержки Израиля со стороны США", — поясняет эксперт.

Соответственно, и последнее заявление по иранскому вопросу также стоит рассматривать как сигнал, призванный успокоить израильскую аудиторию и очертить красные линии для оппонентов, уверен Николай Замикула.

"Относительно перспектив американо-иранских переговоров в Вене по вопросу ядерной сделки стоит обратить внимание на актуальные позиции сторон. Тегеран заявляет, что готов продолжать переговоры – на эту позицию никак не повлияли результаты президентских выборов в Иране, которые принесли победу консерватору Ибрагиму Раиси. В то же время американцы настаивают на необходимости ускорить переговорный процесс, — отмечает эксперт. — С их стороны была высказана точка зрения, что новое соглашение должно быть заключено до инаугурации Раиси – в течение ближайших 5-6 недель. Вашингтон подчеркивает, что хочет получить результат – и считает, что для достижения компромисса такого срока достаточно. Если же Тегеран к компромиссам не готов – то и затягивать процесс переговоров на неопределенно долгий срок не имеет смысла".

По мнению Николая Замикулы, из последних новостей с Ближнего Востока видно, что Иран и США ведут свою игру не только за столом переговоров – но и используют иные методы давления и усиления своих позиций.

"В этом контексте стоит рассматривать усиление активности проиранских группировок в других странах, которая наблюдается с начала года, а также последние американские удары по их позициям в Сирии и Ираке. Стороны повышают ставки и стремятся вынудить оппонента пойти на уступки – но пока что успехов в этом не добились. В любом случае, нам остается пристально следить за ситуацией – судя по всему, в ближайшие пару месяцев вопрос взаимодействия Ирана и США будет оставаться крайне актуальным", — резюмирует эксперт.

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко напоминает, что еще во время избирательной программы Джо Байден заявил, что будет восстанавливать диалог с Ираном. И поэтому инициатива провести переговоры — вполне логична.



"Более того, перед договоренностями стороны озвучивают красные линии, которые не собираются переходить. И в данном случае — это ядерное оружие для Ирана, — отмечает политолог. — Определенной особенности ситуации добавляет то, что президентом Ирана недавно был избран ультраконсервативного Раиси. Он еще до избрания на должность находился под санкциями США и Евросоюза. Поэтому переговоры, даже если они состоятся, не станут прорывом в отношениях США и Ирана. И, скорее всего, их результат будет напоминать результат встречи Путина и Байдена, где "стороны договорились договариваться". Даже сам факт встречи с подсанкционным политиком уже содержать имиджевые риски для президента США. Поэтому есть вопрос с обеих сторон — антиамериканизм иранских властей и возможность потерять поддержку собственного электората у властей США".

Это же говорит и о том, что вряд ли стороны чего-то достигнут переговорным путем — не первых лиц, а дипломатических кругов, прогнозирует Богдан Петренко.

"Но не исключено, что, учитывая перспективы "договариваться" и возможность получить еще более жестокие санкции, Иран не станет педалировать вопрос ядерного оружия, — размышляет эксперт. — В то же время, сам факт заявления Байденом о возможности договоренностей, говорит о сигнале со стороны США для восстановления действия "ядерных договоренностей" из которых Штаты вышли во времена Трампа. И которые создавали перспективы снятия санкций с Ирана — в обмен на отмену мер по ядерной программе. Но не факт, что на этой пойдет Тегеран. Ведь Иран хочет стать одним из крупных мировых игроков. К тому же, выход из санкционного режима может снизить поддержку властей со стороны исламистских консерваторов".

Напомним, бывший а мериканский президент Дональд Трамп во время обращения после атаки со стороны Ирана по военным базам США в Ираке заявил, что Ирану не позволят иметь ядерное оружие.

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