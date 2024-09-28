США объявили о завершении военной миссии: откуда выводят войска

Правительства США и Ирака обнародовали заявление о сворачивании военной миссии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке в течение года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в совместном заявлении США и Ирака.

Армия США. Фото: из открытых источников

Заявление содержит три пункта, в первом из которых подчеркивается, что завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года. Правда в заявлении нет данных о точном масштабе вывода войск.

В документе говорится, что произойдет переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

"Во-вторых: поскольку Ирак является ключевым членом Коалиции, а также с целью предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, и при условии соблюдения условий на местах и консультаций между Ираком, США и членами Коалиции, военная миссия Коалиции, действующей в Сирии... продолжится до сентября 2026 года", – говорится в сообщении.

В-третьих, отмечают США и Ирак, Высшая военная комиссия обязуется назначить процедуры, необходимые для достижения того, что указано в вышеупомянутых пунктах, сроки и механизмы их выполнения, включая процедуры обеспечения физической защиты советников Коалиции, присутствующих в Ираке в течение переходного периода, в соответствии с Конституцией и законами Ирака. Практические шаги по выполнению этих обязательств уже начались.

В заявлении также добавили, что Ирак поблагодарил коалицию за поддержку и помощь, оказанную иракским силам безопасности для противостояния этой общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

"Мы подчеркиваем необходимость продолжения всех усилий для того, чтобы угроза со стороны этой террористической организации никоим образом не вернулась", – говорится в сообщении.

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