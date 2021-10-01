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США планируют контролировать «Аль-Каиду» в Афганистане

Авиаудары - единственный инструмент, который могут использовать США, чтобы предотвратить возрождение "Аль-Каиды".

сегодня, 23:20
Автор:

Ольга Чародий

США планируют контролировать деятельность террористической организации "Аль-Каида" в Афганистане и готовы отвечать авиаударами.
Об этом сообщили представители Пентагона, сообщает издание AFP.

США планируют контролировать «Аль-Каиду» в Афганистане

Афганистан (фото из открытых источников)


Авиаудары — единственный инструмент, который могут использовать США, чтобы предотвратить возрождение "Аль-Каиды". Однако такую ​​стратегию Пентагона не добряют американские законодатели. В апреле, когда президент США Джо Байден анонсировал вывода американских войск с территории Афганистана, он обещал, что не допустит возвращения "Аль-Каиды". С тех пор Пентагон неоднократно утверждал, что сможет сдерживать боевиков "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (и деловые) в Афганистане.


Глава Министерства обороны США Ллойд Остин отказался публично раскрывать информацию о том, из каких авиабаз осуществлять удары. Он пообещал предоставить подробную информацию об этом на закрытом секретном заседании. Стратегические расчеты Пентагона свидетельствуют о том, что потенциальная угроза "Аль-Каиды" может вернуться в 12 — 36 месяцев. Сейчас террористы "Аль-Каиды" и "Талибы" все еще связаны.


Напомним, в Афганистане в ходе совместной спецоперации правительственных войск страны и сил НАТО ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Омара Хетаба. Кроме того, убиты около 80 боевиков организации, сообщает DW. Как рассказали изданию в Национальной директории безопасности Афганистана, лидер афганской ячейки "Аль-Каиды" Омар Хетаб также известен как Омар Мансур. Также во время операции в южных провинциях Афганистана были арестованы 27 человек.  




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Источник: https://www.afp.com/
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