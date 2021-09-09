США понадобится более $ 6 млрд на расселение афганских беженцев

Белый дом просит у Конгресса США выделить 6,4 миллиарда долларов на расселение беженцев из Афганистана. Выделение нужной суммы должны одобрить в Конгрессе США. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Афганистан (фото из открытых источников)

В общем, администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить от Конгресса США более 30 миллиардов долларов на различные нужды. В частности, 14 млрд долларов — для реагирования на стихийные бедствия, связанные с ураганом "Ида", 10 млрд долларов — на борьбу с последствиями урагана "Ида", 64 млрд долларов на оплату услуг по переселению десятков тысяч афганских беженцев.

По информации представителя Государственного департамента США Неда Прайса, на территории США уже находятся 23 000 876 афганцев. Беженцы из Афганистана, которых эвакуировали в США, получат разовую финансовую помощь в 2275 долларов. Указанные средства предусмотрено направить на товары первой необходимости.

Сейчас более 50 000 афганцев получили разрешение на въезд в США, не имея специально оформленной иммиграционной визы. Те афганцы, которые помогали американским и союзным войскам во время 20-летней войны — получили визы другой категории. Им помогают прежде всего. В общем, США эвакуировали более 100 000 афганцев.

Напомним, Джо Байден заявил, что будет сделано все возможное, чтобы эвакуировать мирных граждан, прежде всего американцев, которые все же решат покинуть Афганистан. Об этом он сказал во время обращения к нации. Байден сказал, что на момент вывода американских военных из Афганистана, там оставалось 300 000 афганских солдат, которые могли защищать страну и сдерживать наступление талибов, но не сделали этого. Он добавил, что афганский президент Аграф Гане бежал из страны и отдал власть талибам.





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