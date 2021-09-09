logo
Русский Українська

BTC/USD

44502.89

ETH/USD

3385.25

LTC/USD

175.49

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток США понадобится более $ 6 млрд на расселение афганских беженцев
commentss НОВОСТИ Все новости

США понадобится более $ 6 млрд на расселение афганских беженцев

Сейчас более 50 000 афганцев получили разрешение на въезд в США

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий

Белый дом просит у Конгресса США выделить 6,4 миллиарда долларов на расселение беженцев из Афганистана. Выделение нужной суммы должны одобрить в Конгрессе США. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

США понадобится более $ 6 млрд на расселение афганских беженцев

Афганистан (фото из открытых источников)

В общем, администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить от Конгресса США более 30 миллиардов долларов на различные нужды. В частности, 14 млрд долларов — для реагирования на стихийные бедствия, связанные с ураганом "Ида", 10 млрд долларов — на борьбу с последствиями урагана "Ида", 64 млрд долларов на оплату услуг по переселению десятков тысяч афганских беженцев.

По информации представителя Государственного департамента США Неда Прайса, на территории США уже находятся 23 000 876 афганцев. Беженцы из Афганистана, которых эвакуировали в США, получат разовую финансовую помощь в 2275 долларов. Указанные средства предусмотрено направить на товары первой необходимости.

Сейчас более 50 000 афганцев получили разрешение на въезд в США, не имея специально оформленной иммиграционной визы. Те афганцы, которые помогали американским и союзным войскам во время 20-летней войны — получили визы другой категории. Им помогают прежде всего. В общем, США эвакуировали более 100 000 афганцев. 

Напомним, Джо Байден заявил, что будет сделано все возможное, чтобы эвакуировать мирных граждан, прежде всего американцев, которые все же решат покинуть Афганистан. Об этом он сказал во время обращения к нации.  Байден сказал, что на момент вывода американских военных из Афганистана, там оставалось 300 000 афганских солдат, которые могли защищать страну и сдерживать наступление талибов, но не сделали этого. Он добавил, что афганский президент Аграф Гане бежал из страны и отдал власть талибам.  



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/09/07/white-house-budget-request/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ