США эвакуировали более 100 000 афганских граждан

Президент США Джо Байден заявил, что будет сделано все возможное, чтобы эвакуировать мирных граждан, прежде всего американцев, которые все же решат покинуть Афганистан. Об этом он сказал во время обращения к нации. Байден сказал, что на момент вывода американских военных из Афганистана, там оставалось 300 000 афганских солдат, которые могли защищать страну и сдерживать наступление талибов, но не сделали этого. Он добавил, что афганский президент Аграф Гане бежал из страны и отдал власть талибам.

Джо Байден (фото из открытых источников)

США снова направили туда 6000 американских военных, которые реализовали программу по эвакуации мирного населения и американских граждан. В общем, удалось эвакуировать 5500 американских граждан. Он напомнил, что с марта США 19 раз говорили своим гражданам в Афганистане, что им нужно покинуть страну.

"200 американцев до сих пор в Афганистане. Пока они не хотят возвращаться в США, но могут изменить мнение. Кто-то из них имеет двойное гражданство ... 90% американцев, которые были в Афганистане, захотели вернуться в США и мы помогли им ", — сообщил Байден.

Он добавил, что для тех американцев, которые до сих пор в Афганистане — не будет "последнего срока" для эвакуации, поскольку США сделают все необходимое, чтобы их оттуда убрать, если будет такая необходимость. "Я не собирался делать бесконечное эвакуацию", — пояснил Байден. Также он напомнил, что США эвакуировали более 100 000 афганцев.

Напомним, террористы вооруженной группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, патрулируют местные провинции на американских вертолетах. В частности, над Кандагаром летают "Черные ястребы", которыми руководят бойцы террористической группировки. Видео об этом опубликовано в социальной сети. Здесь можно увидеть ужасные кадры. К боевому ястребу на металлической веревке подвешено человека. Только не выяснено, это повешенная жертва преступного режима или — живая. По словам индийского телеведущего Судхира Чаудхари, "это новая эра террора в Афганистане, которую вершат талибы. А приговорённый к такой страшной смерти человек — больше всего американский переводчик, которого казнили на американском "ястребе".





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