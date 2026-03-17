США впервые уничтожили уникальную военную технику, полученную Ираном от РФ

В ходе эскалации конфликта с Ираном американские военные впервые применили оперативно-тактические баллистические ракеты для поражения кораблей иранского флота. По данным Defense Express, среди уничтоженных целей – по меньшей мере одна подлодка проекта 877 "Варшавянка", вероятно пораженная ракетой ATACMS.

Аналитики отмечают, что для Тегерана это существенная потеря: в составе ВМС страны было только три таких субмарина – Tareg, Noor и Yunes. Контракт на их снабжение заключался еще во времена СССР, но выполняла его уже Россия в 1990-х годах. При этом сроки ввода в строй последней лодки затянулись, что, по оценкам экспертов, свидетельствовало о падении производственной дисциплины в российском ОПК.

В дальнейшем эти подлодки не отметились боевой активностью и большую часть времени находились в ремонтах. По состоянию на начало 2026 боеспособной оставалась лишь одна "Варшавянка", тогда как другие находились в доках.

Отдельно подчеркивается, что Иран, в отличие от других покупателей, не получил вместе с этими субмаринами современные крылатые ракеты типа "Калибр". Стандартное вооружение ограничивалось торпедами и морскими минами, что значительно сужало их боевые возможности.

Эксперты считают, что использование баллистических ракет для поражения морских целей может свидетельствовать о новом этапе развития войны, где даже подводные силы больше не гарантированно защищены.

