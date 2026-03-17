Главная Новости Мир Ближний Восток США впервые уничтожили уникальную военную технику, полученную Ираном от РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

США впервые уничтожили уникальную военную технику, полученную Ираном от РФ

ATACMS против «Варшавянки»: редкий удар по флоту Тегерана обнажил слабость российских подводных поставок

17 марта 2026, 09:40
Кравцев Сергей

В ходе эскалации конфликта с Ираном американские военные впервые применили оперативно-тактические баллистические ракеты для поражения кораблей иранского флота. По данным Defense Express, среди уничтоженных целей – по меньшей мере одна подлодка проекта 877 "Варшавянка", вероятно пораженная ракетой ATACMS.

Удар ракетой ATACMS. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что для Тегерана это существенная потеря: в составе ВМС страны было только три таких субмарина – Tareg, Noor и Yunes. Контракт на их снабжение заключался еще во времена СССР, но выполняла его уже Россия в 1990-х годах. При этом сроки ввода в строй последней лодки затянулись, что, по оценкам экспертов, свидетельствовало о падении производственной дисциплины в российском ОПК.

В дальнейшем эти подлодки не отметились боевой активностью и большую часть времени находились в ремонтах. По состоянию на начало 2026 боеспособной оставалась лишь одна "Варшавянка", тогда как другие находились в доках.

Отдельно подчеркивается, что Иран, в отличие от других покупателей, не получил вместе с этими субмаринами современные крылатые ракеты типа "Калибр". Стандартное вооружение ограничивалось торпедами и морскими минами, что значительно сужало их боевые возможности.

Эксперты считают, что использование баллистических ракет для поражения морских целей может свидетельствовать о новом этапе развития войны, где даже подводные силы больше не гарантированно защищены.

Читайте на портале "Комментарии" — американский чиновник, согласившийся говорить на условиях анонимности, сообщил о возобновлении прямого контакта между посланником США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает издание Axios.

СМИ стало известно, что в последние дни между сторонами возобновлена прямая связь. Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.




Источник: https://defence-ua.com/army_and_war/koli_iran_kupiv_v_rosijan_tri_submarini_varshavjanka_odna_z_jakih_bula_potoplena_jmovirno_atacms_ta_jak_dovgo_voni_buli_na_remonti-22194.html
