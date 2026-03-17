США вперше знищили унікальну військову техніку, яку Іран отримав від РФ

Під час ескалації конфлікту з Іраном американські військові вперше застосували оперативно-тактичні балістичні ракети для ураження кораблів іранського флоту. За даними Defense Express, серед знищених цілей – щонайменше один підводний човен проєкту 877 "Варшавянка", ймовірно уражений ракетою ATACMS.

Удар ракетою ATACMS. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що для Тегерана це суттєва втрата: у складі ВМС країни було лише три такі субмарини – Tareg, Noor і Yunes. Контракт на їх постачання укладався ще за часів СРСР, але виконувала його вже Росія у 1990-х роках. При цьому строки введення в стрій останнього човна затягнулися, що, за оцінками експертів, свідчило про падіння виробничої дисципліни в російському ОПК.

У подальшому ці підводні човни не відзначилися бойовою активністю і більшу частину часу перебували в ремонтах. Станом на початок 2026 року боєздатною залишалася лише одна "Варшавянка", тоді як інші перебували в доках.

Окремо підкреслюється, що Іран, на відміну від інших покупців, не отримав разом із цими субмаринами сучасні крилаті ракети типу "Калібр". Стандартне озброєння обмежувалося торпедами та морськими мінами, що значно звужувало їхні бойові можливості.

Експерти вважають, що використання балістичних ракет для ураження морських цілей може свідчити про новий етап розвитку війни, де навіть підводні сили більше не є гарантовано захищеними.

