США вводят санкции в отношении Сирии, чтобы заставить Асада прекратить войну

Соединенные Штаты в среду ввели новые санкции, направленные на прекращение финансирования правительства президента Сирии Башара Асада, и предупредили, что любой, кто ведет бизнес с Дамаском, также рискует попасть в черный список. Об этом сообщает Reuters.



Сын Асада, Хафез, был среди четырех людей и 10 организаций, включая подразделение сирийской армии, против которых Вашингтон выступил с обвинениями в том, что они либо помогали правительству финансировать строительство элитной недвижимости, иногда на землях, принадлежащих перемещенным гражданским лицам, либо продлевали почти десятилетнюю войну.

"Новые санкции последуют в рамках продолжительной кампании экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада ресурсов, которые он использует для ведения войны против сирийского народа", – говорится в заявлении Белого дома.

Разгон Асадом протестующих в 2011 году привел к гражданской войне, причем Иран и Россия поддержали правительство, а Соединенные Штаты – оппозицию. Миллионы людей бежали из Сирии, и еще миллионам пришлось сменить место жительства внутри страны.

Санкции США, введенные в соответствии с законом "О гражданской защите Сирии" и другими мерами, вступают в силу, когда Асад борется с углубляющимся экономическим кризисом.

Сирия уже попала под санкции США и Евросоюза, которые заморозили активы государства и сотен компаний и частных лиц. Вашингтон также запрещает американский экспорт и инвестиции в Сирию, а также сделки с нефтью и углеводородными продуктами.

Акция в среду знаменует собой второй раунд санкций, введенных Вашингтоном в соответствии с законом Цезаря, который может заморозить активы любого, кто имеет дело с Сирией, независимо от гражданства, и охватить многие другие секторы. Он также нацелен на тех, кто имеет дело с организациями в Сирии из России и Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в своем заявлении, что санкции были направлены на то, чтобы подтолкнуть Асада к необратимым шагам по прекращению войны в стране, как того требует Совет Безопасности ООН.

Высокопоставленный американский чиновник, выступая на условиях анонимности, также предупредил инвесторов на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива, что Соединенные Штаты без колебаний внесут в черный список тех, кто помогает сирийскому правительству "украсть землю у перемещенных гражданских лиц, чтобы получить прибыль и поддержать" правительство Асада.

Сирийские власти винят западные санкции в широко распространенных трудностях в стране, где обвал валюты привел к резкому росту цен и люди изо всех сил пытаются позволить себе продовольствие и основные поставки.

Посол США в ООН Келли Крафт заявила на заседании Совета Безопасности по Сирии в среду, что санкции Вашингтона в отношении Сирии не направлены на нанесение вреда народу страны и не нацелены на гуманитарную помощь.

Ранее "Комментарии" писали, что смертельный взрыв в Сирии, волна которого охватила более сотни человек, попал на камеры видеонаблюдения.

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