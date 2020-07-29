США вводят санкции в отношении Сирии, чтобы заставить Асада прекратить войну

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Татьяна Веремеева
Соединенные Штаты в среду ввели новые санкции,
направленные на прекращение финансирования правительства президента Сирии
Башара Асада, и предупредили, что любой, кто ведет бизнес с Дамаском, также
рискует попасть в черный список. Об этом сообщает Reuters.
Сын Асада, Хафез, был среди четырех людей и 10
организаций, включая подразделение сирийской армии, против которых Вашингтон
выступил с обвинениями в том, что они либо помогали правительству финансировать
строительство элитной недвижимости, иногда на землях, принадлежащих перемещенным
гражданским лицам, либо продлевали почти десятилетнюю войну.
"Новые санкции последуют в рамках продолжительной
кампании экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада
ресурсов, которые он использует для ведения войны против сирийского народа", –
говорится в заявлении Белого дома.
Разгон Асадом протестующих в 2011 году привел к
гражданской войне, причем Иран и Россия поддержали правительство, а Соединенные
Штаты – оппозицию. Миллионы людей бежали из Сирии, и еще миллионам пришлось
сменить место жительства внутри страны.
Санкции США, введенные в соответствии с законом "О
гражданской защите Сирии" и другими мерами, вступают в силу, когда Асад борется
с углубляющимся экономическим кризисом.
Сирия уже попала под санкции США и Евросоюза, которые
заморозили активы государства и сотен компаний и частных лиц. Вашингтон также
запрещает американский экспорт и инвестиции в Сирию, а также сделки с нефтью и
углеводородными продуктами.
Акция в среду знаменует собой второй раунд санкций,
введенных Вашингтоном в соответствии с законом Цезаря, который может заморозить
активы любого, кто имеет дело с Сирией, независимо от гражданства, и охватить
многие другие секторы. Он также нацелен на тех, кто имеет дело с организациями
в Сирии из России и Ирана.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в своем заявлении,
что санкции были направлены на то, чтобы подтолкнуть Асада к необратимым шагам
по прекращению войны в стране, как того требует Совет Безопасности ООН.
Высокопоставленный американский чиновник, выступая на
условиях анонимности, также предупредил инвесторов на Ближнем Востоке, включая
страны Персидского залива, что Соединенные Штаты без колебаний внесут в черный
список тех, кто помогает сирийскому правительству "украсть землю у перемещенных
гражданских лиц, чтобы получить прибыль и поддержать" правительство Асада.
Сирийские власти винят западные санкции в широко
распространенных трудностях в стране, где обвал валюты привел к резкому росту
цен и люди изо всех сил пытаются позволить себе продовольствие и основные
поставки.
Посол США в ООН Келли Крафт заявила на заседании Совета
Безопасности по Сирии в среду, что санкции Вашингтона в отношении Сирии не
направлены на нанесение вреда народу страны и не нацелены на гуманитарную
помощь.
Ранее "Комментарии" писали, что смертельный
взрыв в Сирии, волна которого охватила более сотни человек, попал на камеры
видеонаблюдения.
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