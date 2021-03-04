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Главная Новости Мир Ближний Восток США выводят войска из Афганистана: эксперты рассказали, что это значит
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США выводят войска из Афганистана: эксперты рассказали, что это значит

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение

сегодня, 23:45
Автор:

Ольга Чародий

Власти США ведут консультации с союзниками по вопросу военного присутствия в Афганистане, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в эфире телеканала PBS.

США выводят войска из Афганистана: эксперты рассказали, что это значит

Афганистан (фото из открытых источников)

"Мы пока не приняли никаких решений относительно крайнего срока 1 мая для вывода оставшихся примерно 2,5 тыс. военнослужащих, которые находятся в Афганистане", — заявил он.

Будут ли соблюдены договоренности и выведут ли войска? Нужно ли это делать? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан напоминает, что договоренность США и руководства "Талибана" о выводе к началу мая 2021 года американских воинских подразделений из Афганистана была достигнута еще при президенте Трампе, который своей стратегической задачей видел, прежде всего, оптимизацию затрат Америки на военные нужды. В том числе, путем сворачивания операций в регионах, где нет прямой угрозы для США.

"Как известно, нынешний глава Белого дома, Байден, имеет диаметрально противоположные взгляды на геополитику. Он прекрасно понимает, что уход из Афганистана для США будет равнозначен признанию поражения. Оставлять такой регион без присмотра опасно. Слишком важное стратегическое значение он имеет в геополитическом плане. Кроме того — это ключевой район в Азии по производству героина. Опять же, "Талибан", это не та сторона переговоров, которая будет соблюдать свои обязательства", — подчеркивает Александр Курбан.

По его мнению, сейчас администрация нового президента США активно ищет приемлемые варианты выхода из сложной ситуации.

"Все понимают, что угрозы талибов уничтожать присутствующих в стране американских военнослужащих после истечения срока, оговоренного в договоре о прекращении боевых действий, это не пустые слова. А, следовательно, война вспыхнет с новой силой. Масла в огонь готовы подлить Иран и Россия, — считает эксперт. — Возможно, ситуацией воспользуется Китай. Возникает закономерный вопрос: что может предложить руководство США талибам в качестве компенсации — и устроит ли их это? Однозначно можно сказать, что США войска свои не выведут, т.к. это будет стратегический проигрыш, который запусти серию деструктивных, неконтролируемых процессов в регионе".

Эксперт по национальной безопасности и обороне Ираклий Джанашия считает, что вывод войск, как предписывает мирное соглашение, подписанное между предыдущим правительством США и движением "Талибан" 29 февраля 2020 года в Дохе — это будет правильный поступок. Отметим, что согласно тем договоренностям США, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. А талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афгана для действий, представляющих угрозу безопасности Штатов и их союзников.

"Нахождение в Афганистане иностранных солдат и террористы — это замкнутый круг. Талибы будут и дальше массово появляться, пока будет источник раздражения в виде американских солдат", — отмечает эксперт.

При этом Ираклий Джанашия уверен, что будут не согласные с такой точкой зрения.

"Ведь это — палка о двух концах. Покидая Афганистан, американцы оставляют на произвол действующее афганское правительство, что может привести к очередному витку гражданской войны. Рано или поздно ситуация, конечно, устаканится. Но жертв будет очень много. Вот такой непростой выбор", — резюмирует Ираклий Джанашия.

Напомним, в текущем месяце вице-президент Афганистана Амрулла Салех официально запретил выдавать в стране автомобильные знаки с числом 39, и граждане наконец-то выдохнули. 


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