Стало известно, какая страна непублично поддержала удар США по Ирану
Стало известно, какая страна непублично поддержала удар США по Ирану

По информации Axios, Саудовская Аравия внезапно изменила свою позицию относительно удара США по Ирану

31 января 2026, 08:28
Автор:
Кравцев Сергей

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на частном брифинге в Вашингтоне заявил, что, если президент США Дональд Трамп не реализует свои угрозы в отношении Ирана, режим только усилится. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Axios", со ссылкой на четыре источника, которые присутствовали на встрече

Стало известно, какая страна непублично поддержала удар США по Ирану

США и Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, позиция министра обороны Саудовской Аравии во время закрытой встречи с экспертами и представителями еврейских организаций кардинально отличалась от публичных заявлений королевства. Официально Эр-Рияд предостерегал от эскалации и призывал к дипломатическому решению конфликта, что стало одной из причин отсрочки американского удара.

В четверг принц Халид провел закрытые встречи в Белом доме с ключевыми должностными лицами администрации Трампа: госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Гегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Топ-темой обсуждений был потенциальный американский удар по Ирану.

Источники "Axios" допускают, что изменение позиции Эр-Рияда объясняется убеждением, что Трамп уже принял решение об ударе. Саудовцы не хотят оказаться в оппозиции к действиям Вашингтона, несмотря на публичные заявления об "уважении суверенитета Ирана".

В то же время представители региона Персидского залива отмечают, что ситуация патовая. С одной стороны, удар США несет большие риски эскалации, с другой – отказ от выполнения прогноз приведет к тому, что "Иран выйдет из этого сильнее".

"На данном этапе, если этого (удара – ред.) не произойдет, это лишь придаст смелости режиму", – цитируют источники слова бин Салмана.

Источник: https://www.axios.com/2026/01/31/saudi-us-strike-iran-kbs-trump
