Стало известно, какая страна непублично поддержала удар США по Ирану

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на частном брифинге в Вашингтоне заявил, что, если президент США Дональд Трамп не реализует свои угрозы в отношении Ирана, режим только усилится. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Axios", со ссылкой на четыре источника, которые присутствовали на встрече

США и Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, позиция министра обороны Саудовской Аравии во время закрытой встречи с экспертами и представителями еврейских организаций кардинально отличалась от публичных заявлений королевства. Официально Эр-Рияд предостерегал от эскалации и призывал к дипломатическому решению конфликта, что стало одной из причин отсрочки американского удара.

В четверг принц Халид провел закрытые встречи в Белом доме с ключевыми должностными лицами администрации Трампа: госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Гегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Топ-темой обсуждений был потенциальный американский удар по Ирану.

Источники "Axios" допускают, что изменение позиции Эр-Рияда объясняется убеждением, что Трамп уже принял решение об ударе. Саудовцы не хотят оказаться в оппозиции к действиям Вашингтона, несмотря на публичные заявления об "уважении суверенитета Ирана".

В то же время представители региона Персидского залива отмечают, что ситуация патовая. С одной стороны, удар США несет большие риски эскалации, с другой – отказ от выполнения прогноз приведет к тому, что "Иран выйдет из этого сильнее".

"На данном этапе, если этого (удара – ред.) не произойдет, это лишь придаст смелости режиму", – цитируют источники слова бин Салмана.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трампу представили радикальные сценарии ударов по Ирану: какие варианты рассматривают США.



