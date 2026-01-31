Стало відомо, яка країна непублічно підтримала удар США по Ірану

Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман на приватному брифінгу у Вашингтоні заявив, що якщо президент США Дональд Трамп не реалізує свої погрози щодо Ірану, режим лише посилиться. Як передає портал "Коментарі", про це пише видання "Axios", із посиланням на чотири джерела, які були присутні на зустрічі.

США та Саудівська Аравія. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, позиція міністра оборони Саудівської Аравії під час закритої зустрічі з експертами та представниками єврейських організацій кардинально відрізнялася від публічних заяв королівства. Офіційно Ер-Ріяд застерігав від ескалації та закликав до дипломатичного вирішення конфлікту, що стало однією з причин відстрочення американського удару.

У четвер принц Халід провів закриті зустрічі у Білому домі з ключовими посадовими особами адміністрації Трампа: держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном. Топ-темою обговорень був потенційний американський удар по Ірану.

Джерела "Axios" припускають, що зміна позиції Ер-Ріяда пояснюється переконанням, що Трамп уже ухвалив рішення про удар. Саудівці не хочуть опинитися в опозиції до дій Вашингтона, незважаючи на публічні заяви про "повагу до суверенітету Ірану".

Водночас, представники регіону Перської затоки зазначають, що ситуація патова. З одного боку, удар США несе великі ризики ескалації, з іншого – відмова від виконання прогнозу призведе до того, що "Іран вийде з цього сильніше".

"На даному етапі, якщо цього (удару – ред.) не станеться, це лише надасть сміливості режиму", – цитують джерела слова бін Салмана.

