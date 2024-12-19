Стало известно, куда из Сирии Россия передислоцирует системы ПВО и другое вооружение

Россия выводит системы противовоздушной обороны и другое вооружение с военных баз Сирии. Их перебрасывают в Ливию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Издание отмечает, российские грузовые самолеты доставляли средства противовоздушной обороны, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии. Базы контролирует союзник Кремля — главнокомандующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

Кремль также вывел из Сирии войска, военную авиацию и другое оружие. РФ пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке. Годами ей удавалось это делать благодаря режиму Башара Асада в Сирии. Теперь Москва пытается использовать другого старого партнера в Ливии.

Россия и раньше имела военное присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК "Вагнера", которая имеет тесные связи с Хафтаром. Боевики "Вагнера" использовали объекты Хафтара как транзитный узел в другие африканские страны.

По словам американского чиновника, пока неясно, останутся ли системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии или их вернут в Россию.

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