Мировая экономика оказалась под новым ударом из-за эскалации войны на Ближнем Востоке, что негативно влияет на темпы роста и усиливает инфляционное давление. В Международном валютном фонде подчеркивают , что последствия этого конфликта носят глобальный характер, однако разные страны ощущают их по-разному. Более всего страдают государства, зависимые от импорта энергоресурсов, а также экономики с низким уровнем доходов и ограниченными финансовыми резервами.

Ключевым фактором влияния остается энергетический сектор. Угрозы для поставок, в частности в районе Ормузского пролива, провоцируют рост цен на нефть и газ. Это повышает издержки производителей, ослабляет покупательскую способность населения и создает дополнительное давление на экономики Европы и Азии. В то же время страны-экспортеры энергоресурсов могут временно извлечь выгоду от высоких цен.

Война также нарушает глобальные цепи поставок: дорожает логистика, повышаются цены на удобрения и продукты питания. Наиболее болезненно это чувствуют бедные страны.

"Некоторые регионы Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки сталкиваются с дополнительным давлением из-за более высоких цен на продукты питания и удобрения, а также более жесткие финансовые условия. Страны с низким уровнем дохода особенно рискуют получить продовольственную опасность; некоторым может понадобиться больше внешней поддержки даже несмотря на то, что такая помощь сокращается", — отмечают в МВФ.

В крупных экономиках Азии более дорогие энергоносители увеличивают производственные затраты, а в Европе ситуация напоминает "газовый кризис 2021-2022 годов". Самыми уязвимыми остаются страны, зависимые от газа, в частности, Италия и Великобритания, тогда как Франция и Испания имеют больше возможностей благодаря альтернативной энергетике.

Наибольший удар приходится на население с низкими доходами, ведь значительная часть расходов домохозяйств устремляется на еду. В МВФ подчеркивают: подорожание продуктов и удобрений может оказаться не только экономической, но и социальной проблемой. В итоге, вне зависимости от развития событий, мир столкнется с более высокими ценами и замедлением экономического роста.

Портал "Комментарии" уже писал, что решение Украины ограничить доступ миссии ЕС для инспектирования нефтепровода "Дружба", которым ранее поставлялась российская нефть в Венгрию и Словакию, вызвало напряженность и разочарование среди европейских столиц и Брюсселя.