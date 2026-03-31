Такого шоку людство не знало: озвучено шокуючий прогноз наслідків війни в Ірані для кожного

Світова економіка опинилася під новим ударом через ескалацію війни на Близькому Сході, що негативно впливає на темпи зростання та посилює інфляційний тиск. У Міжнародному валютному фонді наголошують, що наслідки цього конфлікту мають глобальний характер, однак різні країни відчувають їх по-різному. Найбільше страждають держави, залежні від імпорту енергоресурсів, а також економіки з низьким рівнем доходів і обмеженими фінансовими резервами.

Ключовим фактором впливу залишається енергетичний сектор. Загрози для постачання, зокрема в районі Ормузької протоки, провокують зростання цін на нафту і газ. Це підвищує витрати виробників, послаблює купівельну спроможність населення і створює додатковий тиск на економіки Європи та Азії. Водночас країни-експортери енергоресурсів можуть тимчасово отримати вигоду від високих цін.

Війна також порушує глобальні ланцюги постачання: дорожчає логістика, підвищуються ціни на добрива та продукти харчування. Найбільш болісно це відчувають бідні країни.

"Деякі регіони Близького Сходу, Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки стикаються з додатковим тиском через вищі ціни на продукти харчування та добрива, а також жорсткіші фінансові умови. Країни з низьким рівнем доходу особливо ризикують отримати продовольчу небезпеку; деяким може знадобитися більше зовнішньої підтримки, навіть попри те, що така допомога скорочується", — зазначають у МВФ.

У великих економіках Азії дорожчі енергоносії збільшують виробничі витрати, а в Європі ситуація нагадує "газову кризу 2021–2022 років". Найвразливішими залишаються країни, залежні від газу, зокрема Італія та Велика Британія, тоді як Франція та Іспанія мають більше можливостей завдяки альтернативній енергетиці.

Найбільший удар припадає на населення з низькими доходами, адже значна частина витрат домогосподарств спрямовується на їжу. У МВФ підкреслюють: подорожчання продуктів і добрив може стати не лише економічною, а й соціальною проблемою. У підсумку, незалежно від розвитку подій, світ зіткнеться з вищими цінами та уповільненням економічного зростання.

