Такой измены Трамп не ожидал: Украина поразила фактами о помощи РФ Ирану в войне

Украинская разведка сообщает о масштабной скрытой помощи Ирана со стороны России, которая включает в себя передачу спутниковых снимков стратегических объектов и координацию киберопераций. По информации Reuters, эти действия могли способствовать подготовке ракетных и дроновых ударов по целям в регионе Ближнего Востока.

Согласно данным разведки, в марте российские спутники провели по меньшей мере 24 серии наблюдений на территории 11 стран региона. Были обнаружены и зафиксированы 46 объектов, среди которых военные базы, аэропорты, нефтяные месторождения, а также инфраструктура США и их союзников.

Аналитики отмечают закономерность: спустя несколько дней после спутникового наблюдения эти объекты становились мишенями иранских атак. Особое внимание уделялось Саудовской Аравии, в частности, военному городу короля Халида, где, вероятно, отслеживали американские системы О THAAD.

Активность спутников также фиксировалась в Турции, Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других государствах региона. В некоторых случаях внимание концентрировали на Ормузском проливе — ключевом маршруте для транспортировки нефти и газа, важном для мирового рынка энергоресурсов.

В отчете приводится пример: российский спутник зафиксировал авиабазу Принца Султана за несколько дней до иранского удара 27 марта. После атаки спутник повторно пролетел над объектом, чтобы оценить последствия. По данным разведки, во время этой операции был поврежден самолет типа E-3 Sentry, который использовался для наблюдения.

