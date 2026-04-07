logo_ukra

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Такої зради Трамп не чекав: Україна вразила фактами про допомогу РФ Ірану у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Такої зради Трамп не чекав: Україна вразила фактами про допомогу РФ Ірану у війні

Київ повідомляє, що РФ надає Ірану розвідувальні дані та узгоджує кіберудари по об’єктах на Близькому Сході

7 квітня 2026, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українська розвідка повідомляє про масштабну приховану допомогу Ірану з боку Росії, яка включає передачу супутникових знімків стратегічних об’єктів та координацію кібероперацій. За інформацією Reuters, ці дії могли сприяти підготовці ракетних та дронових ударів по цілях у регіоні Близького Сходу.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними розвідки, у березні російські супутники здійснили щонайменше 24 серії спостережень на території 11 країн регіону. Було виявлено та зафіксовано 46 об’єктів, серед яких військові бази, аеропорти, нафтові родовища, а також інфраструктура США та їхніх союзників.

Аналітики відзначають закономірність: через кілька днів після супутникового спостереження ці об’єкти ставали мішенями іранських атак. Особлива увага приділялася Саудівській Аравії, зокрема військовому місту короля Халіда, де, ймовірно, відстежували американські системи ПРО THAAD.

Активність супутників також фіксувалася у Туреччині, Йорданії, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах та інших державах регіону. В окремих випадках увагу концентрували на Ормузькій протоці — ключовому маршруті для транспортування нафти та газу, важливому для світового ринку енергоресурсів.

У звіті наводиться приклад: російський супутник зафіксував авіабазу Принца Султана за кілька днів до іранського удару 27 березня. Після атаки супутник повторно пролетів над об’єктом, щоб оцінити наслідки. За даними розвідки, під час цієї операції було пошкоджено літак типу E-3 Sentry, що використовувався для спостереження. 

"Коментарі" вже писали, що президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо Венесуели, повідомивши, що міг би балотуватися на посаду президента цієї країни. За словами колишнього глави Білого дому, його підтримка серед венесуельців нібито найвища серед усіх потенційних кандидатів, що, на його думку, відкриває для нього можливість серйозної політичної кар’єри за межами США. Єдина умова, яку він назвав, — швидко опанувати іспанську мову, що він вважає легко здійсненним завданням.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини