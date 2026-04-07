Такої зради Трамп не чекав: Україна вразила фактами про допомогу РФ Ірану у війні

Українська розвідка повідомляє про масштабну приховану допомогу Ірану з боку Росії, яка включає передачу супутникових знімків стратегічних об’єктів та координацію кібероперацій. За інформацією Reuters, ці дії могли сприяти підготовці ракетних та дронових ударів по цілях у регіоні Близького Сходу.

Згідно з даними розвідки, у березні російські супутники здійснили щонайменше 24 серії спостережень на території 11 країн регіону. Було виявлено та зафіксовано 46 об’єктів, серед яких військові бази, аеропорти, нафтові родовища, а також інфраструктура США та їхніх союзників.

Аналітики відзначають закономірність: через кілька днів після супутникового спостереження ці об’єкти ставали мішенями іранських атак. Особлива увага приділялася Саудівській Аравії, зокрема військовому місту короля Халіда, де, ймовірно, відстежували американські системи ПРО THAAD.

Активність супутників також фіксувалася у Туреччині, Йорданії, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах та інших державах регіону. В окремих випадках увагу концентрували на Ормузькій протоці — ключовому маршруті для транспортування нафти та газу, важливому для світового ринку енергоресурсів.

У звіті наводиться приклад: російський супутник зафіксував авіабазу Принца Султана за кілька днів до іранського удару 27 березня. Після атаки супутник повторно пролетів над об’єктом, щоб оцінити наслідки. За даними розвідки, під час цієї операції було пошкоджено літак типу E-3 Sentry, що використовувався для спостереження.

