"Талибан" начал наступление на афганскую столицу

Боевики экстремистского движения "Талибан" начали свое наступление на столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу МВД Афганистана.

Руководство "Талибана" приказало боевикам воздержаться от насилия. Фото: Фокус

Отмечается, что боевики ведут наступление на город во всех направлениях. Некоторые СМИ со ссылкой на уполномоченных афганских чиновников сообщают, что талибы вошли в окрестности Кабула, но боевых действий не было.

Руководство "Талибана" приказало боевикам воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет.

Как ранее писали "Комментарии", пока США и их партнеры выводят войска из Афганистана, боевики исламистского движения "Талибан" захватывают новые территории. На днях под контроль талибов перешли административные центры провинций Кундуз, Нимроз, Джаузджан.

Американские войска покинут Афганистан до 31 августа 2021 года по решению президента США Джо Байдена. Примеру американцев следуют военнослужащие из 37 государств, участвующих в операции "Решительная поддержка", целью которой является предоставление помощи афганским силовикам. Украинский контингент в количестве 21 военнослужащего покинул страну 5 июня. "Комментарии" разбирались, почему после 20 лет кровопролитной войны США оставляют правительство президента Ашрафа Гани один на один с непредсказуемым противником и к каким последствиям для международной безопасности приведет конфликт в Афганистане.

Талибы желают получить больше рычагов давления на центральное правительство и иметь возможность вести переговоры с президентом Ашрафом Гани с позиции силы и диктовать свои условия насчет будущего развития Афганистана. "Талибан" заинтересован возродить Исламский Эмират Афганистан — теократически частично признанное государство, просуществовавшее с 1996 по 2001 год. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру. Неудивительно, почему более прогрессивные жители крупных афганских городов не в восторге от перспективы прихода к власти талибов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!