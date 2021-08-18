"Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада": что это будет значить для мира

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Лиля Воробьева
Руководящая верхушка мусульманского движения "Талибан", которая взяла власть в Афганистане, пригласила воинственных представителей и единоверцев с "Аль-Каиды" переносить сюда свою деятельность и превратить Афганистан в "колыбель джихада". Сообщает об этом The Sun, анализируя отчет оборонного ведомства США.
Бойцы Талибана (фото из открытых источников)
В докладе Управления генерального инспектора Пентагона говорится, что все свершения за 20 лет военной миссии США и и их единомышленников в этой мусульманской стране не принесли ожидаемых результатов. Они были начаты 11 сентября 2001, после потрясающих терактов в столице США.
Специалисты военного ведомства Америки утверждают, что при попустительстве Талибана, который захватил власть в Кабуле, в "Аль-Каиды" появились новые возможности, для того, чтобы осуществлять новые террористические акты.
"Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане ", — утверждается в докладе.
В документе называется версия, что после выхода американского военного контингента в Афганистане царит политическая нестабильность, растет насилие и этим воспользовались террористы другой воинственной исламистской группировки ИДИЛ.
Пентагон эту информацию оставил без комментариев.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что женщины Кабула решились на первую акцию протеста против "Талибана".
Жительницы Кабула впервые за несколько дней правительства талибов провели акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана".
По свидетельствам очевидцев, акцию организовали женщины в районе Вазир Акбар Хан, где находится большинство государственных учреждений — Президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую не раз посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучения девочек.
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