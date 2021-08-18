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Главная Новости Мир Ближний Восток "Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада": что это будет значить для мира
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"Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада": что это будет значить для мира

Террористы всех мастей могут объединиться в захваченной исламистами стране

18 августа 2021, 20:03
Автор:

Лиля Воробьева

Руководящая верхушка мусульманского движения "Талибан", которая взяла власть в Афганистане, пригласила воинственных представителей и единоверцев с "Аль-Каиды" переносить сюда свою деятельность и превратить Афганистан в "колыбель джихада". Сообщает об этом The Sun, анализируя отчет оборонного ведомства США.

"Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада": что это будет значить для мира

Бойцы Талибана (фото из открытых источников)

В докладе Управления генерального инспектора Пентагона говорится, что все свершения за 20 лет военной миссии США и и их единомышленников в этой мусульманской стране не принесли ожидаемых результатов. Они были начаты 11 сентября 2001, после потрясающих терактов в столице США.

Специалисты военного ведомства Америки утверждают, что при попустительстве Талибана, который захватил власть в Кабуле, в "Аль-Каиды" появились новые возможности, для того, чтобы осуществлять новые террористические акты.

"Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане ", — утверждается в докладе.

В документе называется версия, что после выхода американского военного контингента в Афганистане царит политическая нестабильность, растет насилие и этим воспользовались террористы другой воинственной исламистской группировки ИДИЛ.

Пентагон эту информацию оставил без комментариев.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что женщины Кабула решились на первую акцию протеста против "Талибана".

Жительницы Кабула впервые за несколько дней правительства талибов провели акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана".
  По свидетельствам очевидцев, акцию организовали женщины в районе Вазир Акбар Хан, где находится большинство государственных учреждений — Президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую не раз посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучения девочек.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/15897314/taliban-already-offering-safe-haven-al-qaeda-afghanistan/
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