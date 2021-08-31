Талибы летают Афганистаном на вертолетах США: к одному привязали человека

Террористы вооруженной группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, патрулируют местные провинции на американских вертолетах. В частности, над Кандагаром летают "Черные ястребы", которыми руководят бойцы террористической группировки. Видео об этом опубликовано в социальной сети.

Боевики присвоили технику США (фото из открытых источников)

Здесь можно увидеть ужасные кадры. К боевому ястребу на металлической веревке подвешено человека. Только не выяснено, это повешенная жертва преступного режима или — живая.

По словам индийского телеведущего Судхира Чаудхари, "это новая эра террора в Афганистане, которую вершат талибы. А приговорённый к такой страшной смерти человек — больше всего американский переводчик, которого казнили на американском "ястребе".

Кроме боевых воздушных машин, террористам досталось много другого военного снаряжения, которое оставила американская армия, спешно покинувшая страну. В интернете появляется информация, что представители Талибана взяли себе на вооружение разнообразное военное оружие и даже высокотехнологичное оборудование.

Экс-военный США, а теперь чиновник Конгресса Джим Бэнкс рассказал, что поспешное отступление американских войск оставил террористам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, к чему приведет "диалог" стран G7 и "Талибана" . Лидеры стран Большой семерки (G7) на виртуальной встречи обсудили ситуацию в Афганистане. Также политики напомнили "Талибану" об ответственности за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушения прав человека, а еще — назвали условия признания легитимности будущего правительства.

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