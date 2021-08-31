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Главная Новости Мир Ближний Восток Талибы летают Афганистаном на вертолетах США: к одному привязали человека
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Талибы летают Афганистаном на вертолетах США: к одному привязали человека

США оставили талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

31 августа 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева

Террористы вооруженной группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, патрулируют местные провинции на американских вертолетах. В частности, над Кандагаром летают "Черные ястребы", которыми руководят бойцы террористической группировки. Видео об этом опубликовано в социальной сети.

Талибы летают Афганистаном на вертолетах США: к одному привязали человека

Боевики присвоили технику США (фото из открытых источников)

Здесь можно увидеть ужасные кадры. К боевому ястребу на металлической веревке подвешено человека. Только не выяснено, это повешенная жертва преступного режима или — живая.

По словам индийского телеведущего Судхира Чаудхари, "это новая эра террора в Афганистане, которую вершат талибы. А приговорённый к такой страшной смерти человек — больше всего американский переводчик, которого казнили на американском "ястребе".

Кроме боевых воздушных машин, террористам досталось много другого военного снаряжения, которое оставила американская армия, спешно покинувшая страну. В интернете появляется информация, что представители Талибана взяли себе на вооружение разнообразное военное оружие и даже высокотехнологичное оборудование.

Экс-военный США, а теперь  чиновник Конгресса Джим Бэнкс рассказал, что поспешное отступление американских войск оставил террористам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

Талибы летают Афганистаном на вертолетах США: к одному привязали человека - фото 2
Талибы летают Афганистаном на вертолетах США: к одному привязали человека - фото 3

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, к  чему приведет "диалог" стран G7 и "Талибана" . Лидеры стран Большой семерки (G7) на виртуальной встречи обсудили ситуацию в Афганистане. Также политики напомнили "Талибану" об ответственности за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушения прав человека, а еще — назвали условия признания легитимности будущего правительства.


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Источник: https://twitter.com/TalibTimes/status/1432715092332883984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1432715092332883984%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Ftalibi-patrulyuyut-afganistan-na-vertolotah-ssha-do-odnogo-z-n
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