Талибы провозгласили свою власть в Афганистане

Как только последний американский военный самолет покинул территорию Афганистана, боевики "Талибана" отпраздновали свою победу выстрелами в ночное небо. 2 сентября они сформировали собственное правительство и провозгласили полную власть над Афганистаном. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Афганистан (фото из открытых источников)

Во вторник, 31 августа, стоя на взлетно-посадочной полосе, официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид назвал захват Афганистана группой боевиков успехом "националистов" и заявил: "Эта победа принадлежит всем нам". Однако, эти слова лидера талибов и завершения процесса эвакуации стали для многих афганцев потерей последнего шанса на то, чтобы покинуть страну. При жизни и безопасность теперь боятся женщины, представители религиозных меньшинств, представители ЛГБТК +, журналисты и остальные уязвимых групп. Все они могут пострадать из-за курса новой власти — закона шариата.

Теперь международное сообщество перед сложным выбором — признать "Талибан" и взаимодействовать с афганским народом, или же не признавать правительство боевиков и оставить афганцев в изоляции от демократического мира. Состав правительства талибов уже известен. На всех постах — мужчины.

Напомним, как стало известно, у переводчика по имени Мохамед, который работал у военных США возникли трудности с получением американской визы. Сообщается, что мужчина потерял часть документов. Он со своей семьей пытался покинуть территорию страны через аэропорт Кабула, однако американские военные сказали ему, что не смогут пропустить его жену и четверых детей. Мухамед признается, что теперь боится покидать своё жилище.

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