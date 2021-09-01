Переводчик, который 13 лет назад спас Байдена, не смог покинуть Афганистан, – СМИ

Переводчик из Афганистана не смог покинуть страну. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Эвакуация из Кабула. Фото: Samuel RUIZ US MARINE CORPS/AFP

Как стало известно, у переводчика по имени Мохамед, который работал у военных США возникли трудности с получением американской визы. Сообщается, что мужчина потерял часть документов. Он со своей семьей пытался покинуть территорию страны через аэропорт Кабула, однако американские военные сказали ему, что не смогут пропустить его жену и четверых детей. Мухамед признается, что теперь боится покидать своё жилище.

Прошу, не оставляйте меня здесь, — цитирует издание слова обращения Мохаммеда к президенту США.

13 лет назад два американских вертолета были вынуждены совершить аварийную посадку в Афганистане из-за сильной метели. На борту винтокрылых машин находились сенаторы Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел. Тогда в 2008 году, Мохамед с работниками Нацгвардии Аризоны несколько часов по горам добирались до места посадки.



Мужчина на протяжении 30 часов осуществлял охрану вертолетов и разговаривал по мегафону с местными жителями, чтобы те не приближались близко к ним.

Белый дом обещает помощь Мухамеду.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Талибы летают Афганистаном на вертолетах США. В частности, над Кандагаром летают "Черные ястребы", которыми руководят бойцы террористической группировки. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как к одному из летательных аппаратов подвешен человек. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки (США) опубликовало фото последнего американского солдата, который покинул Афганистан. Он запечатлен во время посадки на борт самолета Boeing C-17 в международном аэропорту столицы Афганистана. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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