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Талибы публично казнили четырех человек, которые похищали людей

С 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти, публичные казни, вроде избиения камнями, отрубание рук и ног, повешение - были обычным делом

27 сентября 2021, 23:37
Автор:

Ольга Чародий

Боевики террористического движения "Талибан" публично казнили четырех мужчин из провинции Герат. Их повесили после обвинений в похищении людей. Об этом сообщает ВВС. В афганских СМИ опубликовали видеозаписи проведения публичных казней. Мужчин повесили на стреле автомобильного крана, когда за этим наблюдали сотни людей. По другой информации, всех мужчин повесили на разных площадях города. Это была первая публичная казнь в Афганистане после возвращения талибов.

Талибы публично казнили четырех человек, которые похищали людей

Талибы - фото из открытых источников


С 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти, публичные казни, вроде избиения камнями, отрубание рук и ног, повешение — были обычным делом. Важно, что мужчины, которых повесили на момент казни были мертвыми. Их застрелили во время схватки, когда они пытались украсть местного бизнесмена и его сына. Талибы объяснили, что публичная казнь нужна, чтобы напомнить афганцам о новых правилах жизни в стране — по законам шариата.


24 сентября один из основателей террористического движения "Талибан" мулла Нооруддин Тураби объявил, что совсем скоро режим восстановит суровые наказания и казни, хотя и не публично. В течение последней недели было по меньшей мере два случая, когда мужчин-воров из Кабула силой запихнули в авто со связанными руками, а потом поставили на площадях, где их должны были публично осудить. В одном из случаев их лица разрисовали, чтобы идентифицировать как воров. В противном случае на шею вешали кусок черствого хлеба, или засовывали его в рот.


Напомним, главный банк Афганистана, который работает под контролем новой власти, информирует, что в бывших афганских чиновников конфисковано более 12 миллионов долларов, это накопленные ими средства и золото. Учреждение конфисковало у них эти деньги. В частности, Reuters сообщает, что  конфисковали средства бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха. В сообщении главного финансового учреждения этой мусульманской страны утверждается, что эти богатства находились там, где жили екс-управленцы, в их коттеджах. Как утверждают информированные источники, представители Талибана обнародуют эти данные, чтобы заявить, что могут отдать их ценности представителям старой власти.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-58691824
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