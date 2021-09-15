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Богатства были в их коттеджах: талибы забрали 12 миллионов долларов в бывших афганских чиновников

Изъятие средств коснулось и бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха

15 сентября 2021, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева

Главный банк Афганистана, который работает под контролем новой власти, информирует, что в бывших афганских чиновников конфисковано более 12 миллионов долларов, это накопленные ими средства и золото. Учреждение конфисковало у них эти деньги.

Богатства были в их коттеджах: талибы забрали 12 миллионов долларов в бывших афганских чиновников

Талибы нашли золото и наличные в домах чиновников старого режима (фото из открытых источников)

В частности, Reuters сообщает, что  конфисковали средства бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха.

В сообщении главного финансового учреждения этой мусульманской страны утверждается, что эти богатства находились там, где жили екс-управленцы, в их коттеджах.

Как утверждают информированные источники, представители Талибана обнародуют эти данные, чтобы заявить, что могут отдать их ценности представителям старой власти.

Поэтому главное финансовое учреждение дало указание банкам не трогать счета бывших чиновников Афганистана.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что названы условия признания власти в Афганистане, требующиеся от "Талибана". Лидеры Большой семерки G7 собрались 24 августа для обсуждения событий в Афганистане, что безусловно влияют на весь мир. К обсуждению присоединились Генеральные секретари ООН и НАТО. В сообщении говорится, что мировые лидеры обеспокоены ситуацией в Афганистане и призывают обеспечить безопасность афганских и граждан и иностранцев, а также соблюдать международное право. Также перед властью в Афганистане лидеры Большой семерки выдвинули ряд требований для признания ее легитимной. Прежде всего, это требование противодействию терроризму и борьба с торговлей наркотиками и людьми внутри страны, ведь любые террористические движения будут осуждены и подавлены со стороны мирового сообщества.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-seize-124-million-former-top-afghan-officials-2021-09-15/
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