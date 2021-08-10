Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана

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Ольга Чародий
За последние несколько недель боевики группировки
"Талибан" быстро захватывали афганские территории.
Талибы - фото из открытых источников
Талибы взяли под контроль город Айбак — столицу провинции
Саманган на севере Афганистана.
Об этом пишет "Интерфакс".
Это шестой город в Афганистане масштаба столицы провинции,
захваченный талибами.
В случае с Айбаком талибы вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев. "Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города", — заявил заместитель губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани, уточнив, что теперь талибы полностью контролируют Айбак. Также "Талибан" объявил, что его бойцы вошли в Мазари-Шариф — крупнейший город на севере Афганистана, однако пока эта информация не подтверждена.
Кроме того, на его страницах было размещено интервью с женой Фазлуллы Хорасани, главы пакистанского "Талибана", которая вышла замуж в 14 лет. "Я спрашиваю, почему это все кругом беспокоятся из-за ранних браков? Надо ведь понимать, что если мальчиков и девочек долго не женить, они могут стать источниками морального разложения общества", — утверждает женщина.
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