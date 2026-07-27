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Тегеран снова угрожает Киеву: в иранском парламенте пообещали «вернуть долг» за атаку на судно

Очередной ультиматум от Ирана: глава оборонного комитета парламента намекнул на ответный удар по Украине

27 июля 2026, 11:23
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Недилько Ксения

Официальные лица Исламской Республики Иран выступили с очередными агрессивными заявлениями в сторону Киева. Поводом для этого послужила недавняя атака на иранский морской борт, в которой Тегеран обвиняет украинскую сторону.

Тегеран снова угрожает Киеву: в иранском парламенте пообещали «вернуть долг» за атаку на судно

Иран и Украина. Иллюстративное фото

В этот раз открытыми угрозами отметился руководитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и внешней политики Эбрагим Азизи. Иранский чиновник подчеркнул, что никакие действия против его страны не останутся без последствий.

"Нападение на Иран никогда не было и никогда не будет безнаказанным, — заявил иранский парламентарий, добавив, что такие страны как Америка и сионистский режим это прекрасно понимают. — Украина также скоро поймет, что Исламская Республика Иран не оставляет долгов неуплаченными".

Кроме этого, по словам чиновника, "список проигравших сил становится длиннее". Что именно Тегеран планирует совершить против Украины, Азизи конкретизировать не стал. Он также не дал никаких разъяснений по поводу перечня упомянутых им "разбитых" противников.

Следует добавить, что подобная риторика раздается со стороны Исламской Республики уже не впервые. Ранее медиаресурсы, связанные с режимом, публиковали инфографику с радиусом действия своих баллистических ракет, способных долетать до украинских городов. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи возложил персональную ответственность за инцидент с кораблем на Владимира Зеленского, утверждая, что глава Украины выполнял указания Израиля .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский удар по иранскому судну в Каспийском море может иметь гораздо более широкие последствия, чем кажется на первый взгляд. По мнению аналитиков, эта операция способна стать частью масштабной стратегии по усилению давления на Иран, который продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом говорится в материале Fortune.




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