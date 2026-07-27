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Тегеран знову погрожує Києву: в іранському парламенті пообіцяли «повернути борг» за атаку на судно

Черговий ультиматум від Ірану: голова оборонного комітету парламенту натякнув на удар у відповідь по Україні

27 липня 2026, 11:23
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Недилько Ксения

Офіційні особи Ісламської Республіки Іран виступили з черговими агресивними заявами у бік Києва. Приводом для цього стала нещодавня атака на іранський морський борт, у якій Тегеран звинувачує українську сторону.

Тегеран знову погрожує Києву: в іранському парламенті пообіцяли «повернути борг» за атаку на судно

Іран і Україна. Ілюстративне фото

Цього разу відкритими погрозами відзначився керівник парламентського комітету з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Ебрагім Азізі. Іранський чиновник наголосив, що жодні дії проти його країни не залишаться без наслідків.

"Напад на Іран ніколи не був і ніколи не буде безкарним, — заявив іранський парламентар, додавши, що такі країни, як Америка та сіоністський режим, це чудово розуміють. — Україна також невдовзі зрозуміє, що Ісламська Республіка Іран не залишає боргів несплаченими".

Окрім цього, за словами чиновника, "список переможених сил стає довшим". Що саме Тегеран планує вчинити проти України, Азізі конкретизувати не став. Він також не надав жодних роз'яснень щодо переліку згаданих ним "розбитих" противників.

Варто додати, що подібна риторика лунає з боку Ісламської Республіки вже не вперше. Раніше медіаресурси, пов'язані з режимом, публікували інфографіку з радіусом дії своїх балістичних ракет, які здатні долітати до українських міст. Натомість керівник МЗС Ірану Аббас Арагчі поклав персональну відповідальність за інцидент із кораблем на Володимира Зеленського, стверджуючи, що очільник України виконував вказівки Ізраїлю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український удар по іранському судну в Каспійському морі може мати набагато ширші наслідки, ніж здається на перший погляд. На думку аналітиків, ця операція здатна стати частиною масштабної стратегії щодо посилення тиску на Іран, який продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Про це йдеться у матеріалі видання Fortune.




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