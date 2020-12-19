Теракт в Афганистане: в результате взрыва погибли 15 детей

На востоке Афганистана в результате мощного взрыва погибли 15 детей. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Известно, что в одном из провинций во время религиозной встречи для изучения Корана вблизи толпы было взорвано транспортное средство со взрывчаткой. Кроме погибших, более 20 человек, среди которых есть как взрослые, так и дети, получили ранения различной степени тяжести.

Появилась информация о том, что террористом был водитель мотороллера, который во время собрания приехал в населенный пункт якобы целью продажи товаров. После того, как его окружили дети, он совершил подрыв.



Ответственность за преступление не взяла ни одна из террористических организаций.

Ранее "Комментарии" писали о том, что работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выдвинули трем 14-летним подросткам обвинения в организации теракта. Тот факт, что террористический акт в виде подрыва офиса ФСБ планировался в компьютерной игре Minecraft, правоохранители во внимание не приняли. Об казус в правоохранительной системе РФ рассказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Кроме того, портал стало известно о том, что 3 ноября в Афганистане произошел теракт — неизвестные совершили вооруженное нападение на Кабульский университет во время визита в учебное заведение иранского посла.





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