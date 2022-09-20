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Тихий союзник отворачивается от Путина, такое решение больно ударит по россиянам

Два турецких банка закрывают работу с российскими карточками "Мир".

сегодня, 09:41
Автор:

Slava Kot
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Два турецких частных банка Isbank и Denizbank, считающиеся одними из крупнейших в Турции, объявили в понедельник, 19 сентября, о прекращении работы с банковскими картами от российской платежной системы "Мир", которой Москва начала пользоваться после вывода из России Visa и Mastercard. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Тихий союзник отворачивается от Путина, такое решение больно ударит по россиянам

Два турецких банка закрывают работу с российскими карточками "Мир". Фото из открытых источников

По данным агентства Reuters, решение турецких банков является результатом введения Минфином США 15 сентября санкций против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.

В прошлом месяце Министерство финансов США направило письмо крупным турецким компаниям, предупреждая, что им грозят штрафы, если они будут поддерживать торговые отношения с попавшими под санкции российскими компаниями.

Isbank отметил, что пытается вести свои дела в соответствии с законодательством страны и международными правилами и принципами ведения бизнеса".

В свою очередь Denizbank сообщил:

В настоящее время мы не можем предоставлять услуги в системе "Мир". Банк работает согласно международным санкциям. – звучит заявление турецкого банка.

Ранее Анкара согласилась ввести платежную систему России в пяти банках после встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в начале августа.

Однако в последнее время администрация президента Джо Байдена все громче выступает с требованиями турецкого правительства выполнить санкции. По данным американских СМИ, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции в связи с углублением отношений с Россией. Что и влияет на решения турецких банков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган резко высказался в сторону Греции и пригрозил стране войной.

Также, "Комментарии" писали, что, по мнению турецкого президента, Запад поставляет Украине металлолом.




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Источник: https://www.reuters.com/business/finance/turkish-lender-isbank-halts-use-russias-mir-payment-system-2022-09-19/
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