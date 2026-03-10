Только Украина способна на это: озвучен неожиданный прогноз окончания войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что теоретические концепции войны частенько кардинально отличаются от настоящей практики. Соединенные Штаты, разработав детальный план авиаударов для нейтрализации военного потенциала Ирана, неожиданно столкнулись с проблемой, которую Украина уже более четырех лет испытывает каждый день — массовым применением дешевых беспилотников типа "Шахед". Об этом на своей странице в Facebook написал политический обозреватель Виталий Портников.

Фото: из открытых источников

По его мнению, в первые дни конфликта Вашингтон оказался в сложной безопасной и финансовой ловушке, вынужден тратить огромные средства на сбивание иранских дронов дорогими системами ПВО. Портников подчеркивает, что сотрудничество Тегерана с Москвой никогда не сводилось только к финансовым интересам.

"Иранцы поставляют беспилотники России не за деньги и не просто так. Украина стала для Ирана полигоном для отработки будущих войн на Ближнем Востоке. Поддерживая Кремль, они накапливают собственный боевой опыт", — отмечает эксперт.

Неопытность противников Ирана в противодействии такой тактике подтверждается тем, что США обратились к Украине за практической помощью в борьбе с беспилотными аппаратами.

Бесценный опыт ВСУ в противостоянии "оси зла" стал основой для современного военного мышления. Портников утверждает, что война с Россией предоставила украинской армии уникальный опыт ведения современного боя и противостояния более сильному противнику. Россия, в свою очередь, продолжает сотрудничать с авторитарными режимами, такими как Иран, Северная Корея и Китай, способствуя глобальной дестабилизации и помогая Тегерану наносить удары по американским целям.

В таких условиях цивилизованные страны могут полагаться только на практические наработки Вооруженных сил Украины.

"Украинская армия не только училась из-за современной войны, она создавала собственные подходы и методики. Именно украинские военные могут объяснить, как эффективно противодействовать Ирану и заставить его режим отказаться от агрессивных действий", — отмечает Портников.

Как уже писали "Комментарии", 10 марта мировые цены на нефть начали снижаться после того, как в предыдущий день достигли трехлетнего максимума. Главным фактором влияния на рынок стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Ближнем Востоке может вскоре завершиться, что уменьшило опасения по поводу возможных длительных перебоев в поставках "черного золота".