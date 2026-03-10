logo

НОВОСТИ

Только Украина способна на это: озвучен неожиданный прогноз окончания войны в Иране

Портников объяснил, как опыт украинской армии в борьбе с мощным врагом влияет на вопросы мировой безопасности

10 марта 2026, 11:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что теоретические концепции войны частенько кардинально отличаются от настоящей практики. Соединенные Штаты, разработав детальный план авиаударов для нейтрализации военного потенциала Ирана, неожиданно столкнулись с проблемой, которую Украина уже более четырех лет испытывает каждый день — массовым применением дешевых беспилотников типа "Шахед". Об этом на своей странице в Facebook написал политический обозреватель Виталий Портников.

Только Украина способна на это: озвучен неожиданный прогноз окончания войны в Иране

Фото: из открытых источников

По его мнению, в первые дни конфликта Вашингтон оказался в сложной безопасной и финансовой ловушке, вынужден тратить огромные средства на сбивание иранских дронов дорогими системами ПВО. Портников подчеркивает, что сотрудничество Тегерана с Москвой никогда не сводилось только к финансовым интересам.

"Иранцы поставляют беспилотники России не за деньги и не просто так. Украина стала для Ирана полигоном для отработки будущих войн на Ближнем Востоке. Поддерживая Кремль, они накапливают собственный боевой опыт", — отмечает эксперт.

Неопытность противников Ирана в противодействии такой тактике подтверждается тем, что США обратились к Украине за практической помощью в борьбе с беспилотными аппаратами.

Бесценный опыт ВСУ в противостоянии "оси зла" стал основой для современного военного мышления. Портников утверждает, что война с Россией предоставила украинской армии уникальный опыт ведения современного боя и противостояния более сильному противнику. Россия, в свою очередь, продолжает сотрудничать с авторитарными режимами, такими как Иран, Северная Корея и Китай, способствуя глобальной дестабилизации и помогая Тегерану наносить удары по американским целям.

В таких условиях цивилизованные страны могут полагаться только на практические наработки Вооруженных сил Украины.

"Украинская армия не только училась из-за современной войны, она создавала собственные подходы и методики. Именно украинские военные могут объяснить, как эффективно противодействовать Ирану и заставить его режим отказаться от агрессивных действий", — отмечает Портников.

Как уже писали "Комментарии", 10 марта мировые цены на нефть начали снижаться после того, как в предыдущий день достигли трехлетнего максимума. Главным фактором влияния на рынок стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Ближнем Востоке может вскоре завершиться, что уменьшило опасения по поводу возможных длительных перебоев в поставках "черного золота".



