Лише Україна здатна на це: озвучено несподіваний прогноз закінчення війни в Ірані

Конфлікт на Близькому Сході продемонстрував, що теоретичні концепції війни часто кардинально відрізняються від реальної практики. Сполучені Штати, розробивши детальний план авіаударів для нейтралізації військового потенціалу Ірану, несподівано зіткнулися з проблемою, яку Україна вже понад чотири роки відчуває щодня — масовим застосуванням дешевих безпілотників типу "Шахед". Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний оглядач Віталій Портников.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, у перші дні конфлікту Вашингтон опинився у складній безпековій і фінансовій пастці, змушений витрачати величезні кошти на збиття іранських дронів дорогими системами ППО. Портников підкреслює, що співпраця Тегерана з Москвою ніколи не зводилася лише до фінансових інтересів.

"Іранці постачають безпілотники Росії не за гроші і не просто так. Україна стала для Ірану полігоном для відпрацювання майбутніх воєн на Близькому Сході. Підтримуючи Кремль, вони водночас накопичують власний бойовий досвід", — зазначає експерт.

Недосвідченість противників Ірану у протидії такій тактиці підтверджується тим, що США звернулися до України за практичною допомогою у боротьбі з безпілотними апаратами.

Неоціненний досвід ЗСУ у протистоянні "осі зла" став основою для сучасного військового мислення. Портников стверджує, що війна з Росією надала українській армії унікальний досвід ведення сучасного бою та протистояння сильнішому супротивнику. Росія, своєю чергою, продовжує співпрацювати з авторитарними режимами, такими як Іран, Північна Корея та Китай, сприяючи глобальній дестабілізації і допомагаючи Тегерану завдавати ударів по американських цілях.

За таких умов цивілізовані країни можуть покладатися лише на практичні напрацювання Збройних сил України.

"Українська армія не лише вчилася через сучасну війну, вона створювала власні підходи та методики. Саме українські військові можуть пояснити, як ефективно протидіяти Ірану і змусити його режим відмовитися від агресивних дій", — наголошує Портников.

