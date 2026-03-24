Трамп дал заднюю: почему на самом деле решил начать переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп отказался от резкой эскалации против Ирана и сделал ставку на переговоры после давления союзников и стран Персидского залива. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, партнеры Вашингтона в закрытых консультациях предупредили о рисках катастрофических последствий в случае ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана.

По их оценке, разрушение ключевых объектов почти неизбежно привело бы к коллапсу иранского государства после завершения конфликта. Некоторые союзники прямо заявляли, что ситуация стремительно движется к неконтролируемому сценарию.

Решение Трампа совпало и с другой задачей – стабилизацией финансовых рынков, пошатнувшихся на фоне его жесткой риторики. Объявление о переходе к переговорам прозвучало незадолго до открытия торгов в США и мгновенно отразилось на экономике: нефть марки Brent резко подешевела, а индекс S&P 500 и американские гособлигации начали расти.

По данным дипломатов, неофициальные каналы связи с Тегераном вели сразу несколько стран, включая Турцию и Оман. Сообщения также передавались через Эр-Рияд, Нью-Дели и Каир. Однако степень влияния этих контактов на позицию Белого дома остается неясной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон был в курсе дипломатических усилий. В Европе опасаются, что затяжной конфликт вокруг Ирана отвлечет ресурсы и внимание от войны в Украине.

В то же время Тегеран официально отрицает факт переговоров, называя заявления Трампа попыткой манипулировать рынками и информационной повесткой. Эксперты же сомневаются в перспективах диалога: предыдущая практика Вашингтона и Тегерана показывает склонность к затягиванию процессов и использованию переговоров как тактического инструмента.

Аналитики предупреждают, что пауза может сыграть на руку Ирану. По мнению бывшего представителя разведки США Джонатана Паникоффа, Тегеран может воспринять ситуацию как подтверждение эффективности давления и усилить свою стратегию сдерживания.

