logo_ukra

BTC/USD

70502

ETH/USD

2143.52

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Трамп дав задню: чому насправді вирішив розпочати переговори з Іраном
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп дав задню: чому насправді вирішив розпочати переговори з Іраном

Союзники злякалися катастрофи, ринки здригнулися: Білий дім змінив курс в останній момент

24 березня 2026, 07:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп відмовився від різкої ескалації проти Ірану та зробив ставку на переговори після тиску союзників та країн Перської затоки. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, партнери Вашингтона у закритих консультаціях попередили про ризики катастрофічних наслідків у разі ударів по енергетичній інфраструктурі Тегерана.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За їхньою оцінкою, руйнація ключових об'єктів майже неминуче призвела б до колапсу іранської держави після завершення конфлікту. Деякі союзники прямо заявляли, що ситуація швидко рухається до неконтрольованого сценарію.

Рішення Трампа збіглося і з іншим завданням — стабілізацією фінансових ринків, що похитнулися на тлі жорсткої риторики. Оголошення про перехід до переговорів пролунало незадовго до відкриття торгів у США і миттєво позначилося на економіці: нафта марки Brent різко подешевшала, а індекс S&P 500 та американські держоблігації почали зростати.

За даними дипломатів, неофіційні канали зв'язку з Тегераном вели одразу кілька країн, включаючи Туреччину та Оман. Повідомлення також передавалися через Ер-Ріяд, Нью-Делі та Каїр. Проте ступінь впливу цих контактів на позицію Білого дому залишається неясним.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підтвердив, що Лондон був у курсі дипломатичних зусиль. У Європі побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану відверне ресурси та увагу від війни в Україні.

У той же час Тегеран офіційно заперечує факт переговорів, називаючи заяви Трампа спробою маніпулювати ринками та інформаційним порядком. Експерти сумніваються в перспективах діалогу: попередня практика Вашингтона і Тегерана показує схильність до затягування процесів і використання переговорів як тактичного інструменту.

Аналітики попереджають, що пауза може зіграти Ірану на руку. На думку колишнього представника розвідки США Джонатана Панікофа, Тегеран може сприйняти ситуацію як підтвердження ефективності тиску та посилити свою стратегію стримування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лише одна заява Трампа різко обвалила ціни на нафту: що заявив президент США про Іран.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-23/trump-s-market-driven-reversal-buys-time-but-skepticism-abounds?srnd=homepage-europe
Теги:

Новини

Всі новини