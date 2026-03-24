Трамп дав задню: чому насправді вирішив розпочати переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп відмовився від різкої ескалації проти Ірану та зробив ставку на переговори після тиску союзників та країн Перської затоки. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, партнери Вашингтона у закритих консультаціях попередили про ризики катастрофічних наслідків у разі ударів по енергетичній інфраструктурі Тегерана.

За їхньою оцінкою, руйнація ключових об'єктів майже неминуче призвела б до колапсу іранської держави після завершення конфлікту. Деякі союзники прямо заявляли, що ситуація швидко рухається до неконтрольованого сценарію.

Рішення Трампа збіглося і з іншим завданням — стабілізацією фінансових ринків, що похитнулися на тлі жорсткої риторики. Оголошення про перехід до переговорів пролунало незадовго до відкриття торгів у США і миттєво позначилося на економіці: нафта марки Brent різко подешевшала, а індекс S&P 500 та американські держоблігації почали зростати.

За даними дипломатів, неофіційні канали зв'язку з Тегераном вели одразу кілька країн, включаючи Туреччину та Оман. Повідомлення також передавалися через Ер-Ріяд, Нью-Делі та Каїр. Проте ступінь впливу цих контактів на позицію Білого дому залишається неясним.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підтвердив, що Лондон був у курсі дипломатичних зусиль. У Європі побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану відверне ресурси та увагу від війни в Україні.

У той же час Тегеран офіційно заперечує факт переговорів, називаючи заяви Трампа спробою маніпулювати ринками та інформаційним порядком. Експерти сумніваються в перспективах діалогу: попередня практика Вашингтона і Тегерана показує схильність до затягування процесів і використання переговорів як тактичного інструменту.

Аналітики попереджають, що пауза може зіграти Ірану на руку. На думку колишнього представника розвідки США Джонатана Панікофа, Тегеран може сприйняти ситуацію як підтвердження ефективності тиску та посилити свою стратегію стримування.

