Трамп принудил Израиль к миру: что это значит для Украины

Судя по условиям перемирия, Биньямин Нетаньяху войну он, как минимум не выиграл, а скорее – проиграл, считает российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

Дональд Трамп

"Хамас не уничтожен, многие израильские заложники убиты, исламский мир дико обозлен. Да и 7 октября отменить не удалось: все помнят, как он тогда лажанул. Победой для Биби было бы полное изгнание арабов из Газы и ее аннексия по примеру Голанских высот. Но ему не дал провернуть эту комбинацию Трамп (хаха, кто бы мог подумать?!) — ему еще дела с саудитами вести", — говорит Яковина.

По его словам, трудно представить, как Нетаньяху выкрутится из этой западни.

"Но для Украины это перемирие все равно очень полезно: внимание и ресурсы США теперь можно сконцентрировать на избавлении от Путина", — добавил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о прекращении огня. Соглашение между Израилем, Хамасом и другими сторонами вступит в силу в воскресенье, 19 января. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время пресс-конференции в Дохе.

При этом Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани сообщил подробности договоренностей. По его словам, первая фаза будет длиться 42 дня и предусматривать: прекращение огня; отвод израильских войск на восток, как можно дальше от населенных пунктов. После этого израильские войска будут размещены вдоль границы с Газой, что позволит провести: обмен пленными; передачу останков погибших; возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Кроме того, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все районы Газы, в частности для восстановления больниц, медицинских центров и пекарен. Отмечается, что ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в секторе Газа и о прекращении огня. Свой ответ группировка передала посредникам.



