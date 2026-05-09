Трамп ждет сигнала из Тегерана: США и Иран готовят тайную сделку на фоне угроз новой войны

США и Иран могут уже на следующей неделе возобновить прямой дипломатический диалог. По данным The Wall Street Journal, представители двух стран готовятся встретиться в столице Пакистана Исламабаде. Главная цель – запуск месячного переговорного процесса, который должен снизить риск масштабной эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщают источники издания, Вашингтон и Тегеран при участии посредников работают над меморандумом из 14 пунктов. Документ должен определить рамки переговоров, их сроки и ключевые обязательства сторон. При успешном ходе консультаций действие соглашения могут продлить.

Одним из главных прорывов называют готовность Ирана впервые обсуждать собственную ядерную программу. В частности, стороны рассматривают вариант вывоза части иранских запасов высокообогащенного урана за пределы страны. Однако детали пока остаются крайне расплывчатыми. Неясно, на какой срок может быть приостановлено обогащение урана и согласится ли Тегеран на реальный контроль над этим процессом.

Еще один чувствительный пункт касается Ормузского пролива. В проекте документа содержится призыв к Ирану ослабить давление на один из важнейших мировых маршрутов поставок нефти. В ответ США готовы частично снять блокаду иранских портов уже во время 30-дневных переговоров.

При этом именно вопрос санкций остается наиболее конфликтным. Масштаб их возможного смягчения пока вызывает жесткие споры и способен сорвать дипломатический процесс еще до его официального старта.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает получить окончательный ответ Ирана уже в ближайшие часы.

"Предположительно, сегодня вечером я получу письмо. Посмотрим, как все пойдет. Скоро узнаем", — сказал Дональд Трамп журналистам.

