Трамп чекає сигналу з Тегерану: США та Іран готують таємну угоду на тлі загроз нової війни
Трамп чекає сигналу з Тегерану: США та Іран готують таємну угоду на тлі загроз нової війни

Тегеран вперше готовий обговорювати ядерну програму, а Трамп чекає на відповідь вже «сьогодні ввечері»

9 травня 2026, 08:05
Кравцев Сергей

США та Іран можуть уже наступного тижня відновити прямий дипломатичний діалог. За даними The Wall Street Journal, представники двох країн готуються зустрітися у столиці Пакистану Ісламабаді. Головна мета – запуск місячного переговорного процесу, який має зменшити ризик масштабної ескалації на Близькому Сході.

Іран та США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють джерела видання, Вашингтон та Тегеран за участю посередників працюють над меморандумом із 14 пунктів. Документ повинен визначити рамки переговорів, їх терміни та ключові зобов'язання сторін. У разі успішного ходу консультацій дію угоди можуть продовжити.

Одним із головних проривів називають готовність Ірану вперше обговорювати власну ядерну програму. Зокрема сторони розглядають варіант вивезення частини іранських запасів високозбагаченого урану за межі країни. Однак деталі поки що залишаються вкрай розпливчастими. Незрозуміло, на який термін може бути призупинено збагачення урану і чи погодиться Тегеран на реальний контроль над цим процесом.

Ще один чутливий пункт стосується Ормузької протоки. У проекті документа міститься заклик до Ірану послабити тиск на один із найважливіших світових маршрутів постачання нафти. У відповідь США готові частково зняти блокаду іранських портів під час 30-денних переговорів.

При цьому саме питання санкцій залишається найбільш конфліктним. Масштаб їхнього можливого пом'якшення поки що викликає жорсткі суперечки та здатний зірвати дипломатичний процес ще до його офіційного старту.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що очікує отримати остаточну відповідь Ірану вже найближчим часом.

"Ймовірно, сьогодні ввечері я отримаю листа. Подивимося, як усе піде. Скоро дізнаємось", — сказав Дональд Трамп журналістам.

Джерело: https://www.wsj.com/livecoverage/iran-war-trump-news/card/what-we-know-about-the-memo-the-u-s-and-iran-are-discussing-23L22Jp5PpcIdTymjmEe
